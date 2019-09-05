Ближний Дальний: ипотека под 2% и рост зарплат привлекут кадры в ДФО

Второй день Восточного экономического форума привлек к Владивостоку внимание не только зарубежных инвесторов, но и многих россиян, которые раньше не интересовались этим регионом. Владимир Путин предложил запустить в Дальневосточном федеральном округе программу льготной ипотеки — взять кредит на приобретение жилья здесь будет можно всего под 2%. Выступая на пленарной сессии ВЭФа, президент также призвал вдвое увеличить зарплаты учителям и врачам, работающим в регионе. Обратил внимание российский лидер и на проблемы международного характера — в частности, он рассказал о скором обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Не терять, а приобретать

Кульминацией второго дня ВЭФа стала пленарная сессия, в которой вместе с президентом России приняли участие лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии. Лейтмотивом выступления Владимира Путина стала тема развития Дальнего Востока. Глава государства уверен: чтобы в регион потянулись специалисты из разных областей, сконцентрироваться надо на социальной программе. Другими словами, необходимо «конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок», пояснил Владимир Путин.

— Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой, — заявил глава РФ.

Для достижения этой цели Владимир Путин предложил значительно повысить объемы строительства современного жилья. Причем оно должно быть максимально доступным для молодых семей, подчеркнул он.

— Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых, — объявил глава государства. — Цель этой меры — привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры.

Запуск программы льготной ипотеки президент предложил не откладывать — Владимир Путин уверен, что она должна стартовать уже в нынешнем году. Кроме того, к условиям Дальнего Востока будут адаптированы и общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель». Выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты, российский лидер предложил увеличить в два раза.

Ипотека на льготных условиях для молодых семей на Дальнем Востоке возможна при субсидировании со стороны государства, считают в Совете Федерации. Сенатор Елена Перминова назвала инициативу очень хорошим стимулом для молодежи, но отметила, что банки будут тянуть с исполнением указания. Бизнес-омбудсмен Борис Титов также считает программу льготной ипотеки прорывом. По его мнению, это возможность для новых инвестиций, увеличения спроса на внутреннем рынке.

В своем выступлении глава государства обратил особое внимание и на здравоохранение в ДФО.

— Можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, — заявил он. — Что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом.

Также глава РФ призвал обновить сеть образовательных и культурных учреждений в регионе. Важной задачей остается и развитие туризма в ДФО. Владимир Путин отметил, что до 2024 года на Дальнем Востоке будет реконструировано 40 аэропортов.

— Начиная с 2015 года инвесторами вложено в экономику региона 612 млрд рублей, введено в строй 242 новых производства, создано более 39 тыс. рабочих мест, — сообщил он. — В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23%.

Беседы о внешнем

Разумеется, пленарное заседание не обошлось без обсуждения международно-политических вопросов, к которым участников дискуссии то и дело возвращал модератор Сергей Брилёв. Так, Владимир Путин фактически впервые подробно прокомментировал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По его словам, Москве и Киеву было трудно согласовать некоторые имена, однако процесс на завершающей стадии.

— Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями. Так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно, — заявил Владимир Путин.

Президент выразил уверенность в полной нормализации российско-украинских отношений в исторической перспективе. При этом он подчеркнул, что ближайшее будущее всё же зависит от политики нового руководства Украины. Кстати, ближе к вечеру Владимир Путин провел переговоры с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. В ходе переговоров украинский политик, в частности, попросил российского лидера обменять Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых Россия обвиняет в преступлениях во время войны в Чечне, а Украина считает политзаключенными. Владимир Путин ответил, что по этим двум фигурантам у Москвы особая позиция и РФ в ближайшее время объявит о своем решении.

Снова возник на повестке во время пленарного заседания и вопрос восстановления формата «большой восьмерки», который перестал существовать после начала украинского кризиса. Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, однако «группе семи» стоит задуматься и о включении в клуб Индии и Китая. Президент также признался, что на недавней встрече лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался, почему глава России, не в первый раз выдвигая идею о присоединении к формату Пекина и Нью-Дели, ничего не сказал про Анкару. Во Владивостоке Владимир Путин подчеркнул, что и Турция в будущем могла бы участвовать в широком формате «элитного клуба».

Кроме того, российский лидер в очередной раз напомнил международному сообществу, что Москва будет производить ракеты средней и меньшей дальности, однако не намерена первой размещать запрещенные прежде договором ракеты, который прекратил свое существование 2 августа по инициативе США. При этом он подчеркнул, что потенциальное размещение американского вооружения в Японии и Южной Корее создаст угрозу российским базам на Дальнем Востоке. Синдзо Абэ решил тоже поучаствовать в дискуссии, заверив, что размещенные в Японии американские ракеты будут управляться Токио. Так что, как в Польше не будет, заключил премьер.

Большое удивление у присутствующих в зале вызвало заявление Владимира Путина, которое касалось предложения американскому президенту Дональду Трампу купить у РФ новое гиперзвуковое оружие. Глава Белого дома тогда, по словам российского лидера, ответил отказом, подчеркнув, что США сами планируют произвести аналог.

Укрепляя доверие

В четверг Владимира Путина также ожидала насыщенная программа по двусторонней повестке. В первой половине дня российский лидер пообщался с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, с которым обсудил перспективы укрепления политического, экономического, культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества. Президент РФ в ходе переговоров назвал Малайзию приоритетным партнером в Азии.

Основной задачей для обеих стран остается расширение торгово-инвестиционной кооперации. Объем взаимной торговли по итогам 2018 года увеличился на 26,3% и составил $2,7 млрд. За первые шесть месяцев текущего года товарооборот вырос еще на 5,8%. Малайзийский лидер отметил, что его страна заинтересована «в получении доступа к российским технологиям, и в особенности к космическим». Кроме того, он выразил готовность способствовать увеличению присутствия России в Юго-Восточной Азии. Наверняка политики в отсутствии журналистов затронули и катастрофу Boeing MH17. Тем более что премьер Малайзии накануне в преддверии переговоров заявил, что сомневается в нейтральности расследования, и предложил создать непредвзятый орган из разных экспертов.

На полях ВЭФа российский лидер побеседовал с глазу на глаз и с заместителем премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, который возглавляет две из пяти профильных межправительственных комиссий. В ходе беседы был подтвержден стратегический характер российско-китайских отношений, а также выражена готовность продолжить активную работу в укреплении международных институтов и безопасности на мировой арене.

Наибольший интерес СМИ и международной аудитории, однако, вызывали переговоры Владимира Путина с японским лидером Синдзо Абэ. Отношения Москвы и Токио обременены территориальным спором, а проблема принадлежности южных Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи) — основное препятствие для подписания мирного договора между двумя странами. Премьер Страны восходящего солнца в начале беседы подчеркнул, что рассчитывает «на откровенный диалог в двусторонних вопросах, начиная с проблемы заключения мирного договора».

Для решения территориального вопроса необходимо создать атмосферу доверия, отметил в беседе с «Известиями» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Для этого требуется развитие научно-технического и общественно-культурного сотрудничества, а также укрепление взаимодействия на уровне регионов обеих стран, считает сенатор.

— Наши лидеры ранее договорились, что решение, которое будет когда-нибудь согласовано, должно быть принято народами России и Японии, — отметил парламентарий. — Для России важно сотрудничество со всеми странами, которые находятся по периметру нашей страны. А с Японией особый случай, не только потому что мы соседствуем на очень короткую дистанцию, но еще и потому, что Япония очень высокоразвитое государство с серьезным уровнем научно-технического прогресса.

Несмотря на существующие разногласия, именно благодаря личному контакту российского и японского лидеров, которые в этом году встретились уже в третий раз, двусторонние отношения не находятся в тупике. За последнее время активизировалось сотрудничество фактичекски по всем направлениям, включая диалог по военной линии. Так, на декабрь запланированы совместные антипиратские участия в Аденском заливе. Кроме того, в 2018 году товарооборот между государствами увеличился на 17%, до $21,3 млрд.

— Сотрудничество в экономической сфере, безусловно, развивается, но не в тех масштабах, в каких хотелось бы. Поэтому не удивительно, что стороны уделяют особое внимание обсуждению данного вопроса, — заявила «Известиям» эксперт РИСИ Юлия Крячкина.

В конце рабочего дня Владимир Путин посетил турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет. Здесь российскому президенту составили компанию лидеры Монголии, Японии и Индии. Многие ожидали, что политики во время турнира продолжат диалог в неформальной обстановке. Однако они были настолько увлечены состязанием, что решение политических вопросов на короткое время отошло на второй план. Владимира Путина, опытного дзюдоиста, не могла не обрадовать победа российской юношеской сборной, которая одержала в финале верх над монгольской командой.