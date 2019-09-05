Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ — о совместной деятельности на Курилах и инвестициях в Дальний Восток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»
2019-09-04 17:05:59">
2019-09-04 17:05:59
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синдзо Абэ намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом японский премьер заявил в интервью «Известиям» накануне своей очередной встречи с российским президентом, которая пройдет в рамках ВЭФ 5 сентября. Синдзо Абэ также сообщил, что в ближайшее время японские туристы в рамках пилотного тура впервые побывают на островах Южной Курильской гряды, которые Токио традиционно именует «северными территориями». Кроме того, он пояснил, в каких областях — кроме традиционных энергетики и природных ресурсов — активно продвигается экономическое сотрудничество двух стран и какого объема достигли японские инвестиции в российский Дальний Восток.

Абэ прибыл во Владивосток на ВЭФ

— Вы встречались с Владимиром Путиным 26 раз, последний — на полях «двадцатки» в Осаке. Главная тема ваших переговоров — проблема заключения мирного договора. Но, несмотря на частоту российско-японского диалога, включая интенсивность встреч на высшем уровне, никакого прогресса не видно. Скорее наоборот, складывается ощущение, что и Москва, и Токио ужесточают свои позиции. Так ли это? По-вашему, были ли хоть какие-то позитивные сдвиги в диалоге двух стран по мирному договору за последнее время?

— Японо-российские отношения таят в себе большие возможности. Я хотел бы, чтобы реализация этого потенциала путем развития двустороннего сотрудничества в разных сферах позволила народам наших стран ощутить, что Япония и Россия являются партнерами, которые поддерживают друг друга и нуждаются друг в друге. Уверен, что такая реализация принесет нам большую взаимную пользу.

Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева), прибывший для участия в V Восточном экономическом форуме, во время встречи в аэропорту Кневичи, Владивосток

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева), прибывший для участия в V Восточном экономическом форуме, во время встречи в аэропорту Кневичи, Владивосток

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Японская сторона общими усилиями правительственных и частных организаций за последние три года конкретизировала более 200 проектов сотрудничества. Мы развиваем взаимодействие в таких областях, как увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан, повышение функциональности и уровня комфорта российских городов, развитие инфраструктуры и промышленности на Дальнем Востоке, расширение двусторонних гуманитарных обменов.

Визит успеха: саммит G20 завершился для РФ множеством договоренностей
Владимир Путин в Осаке провел переговоры с главными мировыми лидерами

В ходе наших встреч с президентом Путиным мы каждый раз проводим взаимную сверку хода развития японо-российского сотрудничества, и я намерен продолжить усилия по повышению уровня доверия между нашими странами путем накапливания таких взаимовыгодных проектов.

— Вслед за решением вести совместную хозяйственную деятельность на четырех островах Южной Курильской гряды там уже побывало несколько японских бизнес-делегаций. Но дело, по сути, не сдвинулось с мертвой точки. Осложняется ли хозяйственная деятельность чисто юридическими моментами или дело не только в этом?

— Что касается совместной хозяйственной деятельности на северных территориях, то мы достигли договоренности по пяти проектам для скорейшей реализации. Сейчас, в частности, началась работа в сферах туризма и обращения с отходами. В прошлом месяце российские специалисты посетили город Нэмуро, где осмотрели объекты по утилизации мусора. Я слышал, что они делали это с очень большим интересом: были отзывы, что визит прошел плодотворно и с пользой. А этой осенью на четырех островах побывают японские специалисты. Кроме того, японские туристы посетят острова в рамках пилотного тура.

туристы
Японские туристы в аэропорту Менделеево на острове Кунашир

Японские туристы в аэропорту Менделеево на острове Кунашир

Фото: РИА Новости/Стрингер

Надеюсь, что всё это позволит представителям двух стран на деле ощутить смысл развития совместной хозяйственной деятельности с Японией, что, в свою очередь, послужит повышению его темпов. Считаю, что наши отношения доверия укрепятся еще больше в контексте развития такого сотрудничества. Я намерен упорно и последовательно продолжать наш диалог, чтобы вместе с президентом Путиным заключить мирный договор.

Гостеприимный Русский: чего ждут от ВЭФ политики и бизнес
Во Владивостоке президент России проведет встречи с зарубежными лидерами

— Развитие Дальнего Востока давно является для России одним из важнейших нацпроектов, к реализации которого мы активно привлекаем азиатские экономики. Вы лично ещк в мае 2016 года выдвинули план сотрудничества из восьми пунктов, которой в основном касается развития Дальнего Востока. Тем не менее объем японских инвестиций в Россию и Дальний Восток весьма скромный. В чем причина?

— Объем японских инвестиций в Дальний Восток вовсе нельзя назвать скромным. Японские компании активно работают в России. В частности, они осуществляют крупные инвестиции на Дальнем Востоке в сотрудничестве с российскими компаниями, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили $15 млрд, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование. Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа. Учитывая растущий спрос на газ во всем мире, велика вероятность того, что партнерство Японии и России в этой сфере будет углубляться еще больше.

В дополнение к этому с развитием плана сотрудничества из восьми пунктов появилось много новых инвестиционных проектов, таких как создание японо-российского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске, запуск завода по производству автомобильных двигателей во Владивостоке, производство и импорт древесных пеллетов. Не менее 40% всех проектов плана сотрудничества связано с Дальним Востоком.

двигатели
Рабочие на производстве российско-японского двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока

Рабочие на производстве российско-японского двигателестроительного завода Mazda Sollers Manufacturing Rus в пригороде Владивостока

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Не до Курил: Москва увела Токио с мирного договора на тему безвиза
Россия и Япония попытаются выйти на соглашение о режиме свободного передвижения между Сахалином и Хоккайдо

— Насколько Дальний Восток интересен японским компаниям с чисто экономической точки зрения? Работали бы они вообще на российском Дальнем Востоке без политического сигнала сверху, особенно в условиях антироссийских санкций?

— Если посмотреть на проекты, в которые инвестируют японские компании, то мы увидим, что они охватывают широкий спектр областей: не только традиционную сферу энергетики и природных ресурсов, но и автомобильную промышленность, продукты питания, медицину. Некоторые из них напрямую связаны с улучшением повседневной жизни россиян.

Дальний Восток имеет обширные земли и богатые ресурсы. Кроме того, с российского рынка можно брать прицел не только на рынки Японии и России, но и на такой широкий рынок, как весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Убежден, что потенциал Дальнего Востока может привести к большому росту, если Япония и Россия будут сотрудничать в развитии инфраструктуры, промышленности, реновации среды и функциональности таких городов, как Владивосток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Попытка № 25: лидеры России и Японии снова поговорят о мирном договоре
Синдзо Абэ летит в Москву продвигать решение территориального спора вокруг Южных Курил
«Мы сможем найти перспективные проекты на Дальнем Востоке»
Вице-премьер Республики Корея по экономике Хон Нам Ги — о предложениях, которые Сеул подготовил к ВЭФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019