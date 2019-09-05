«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»

Синдзо Абэ намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом японский премьер заявил в интервью «Известиям» накануне своей очередной встречи с российским президентом , которая пройдет в рамках ВЭФ 5 сентября. Синдзо Абэ также сообщил, что в ближайшее время японские туристы в рамках пилотного тура впервые побывают на островах Южной Курильской гряды , которые Токио традиционно именует «северными территориями». Кроме того, он пояснил, в каких областях — кроме традиционных энергетики и природных ресурсов — активно продвигается экономическое сотрудничество двух стран и какого объема достигли японские инвестиции в российский Дальний Восток.

— Вы встречались с Владимиром Путиным 26 раз, последний — на полях «двадцатки» в Осаке. Главная тема ваших переговоров — проблема заключения мирного договора. Но, несмотря на частоту российско-японского диалога, включая интенсивность встреч на высшем уровне, никакого прогресса не видно. Скорее наоборот, складывается ощущение, что и Москва, и Токио ужесточают свои позиции. Так ли это? По-вашему, были ли хоть какие-то позитивные сдвиги в диалоге двух стран по мирному договору за последнее время?

— Японо-российские отношения таят в себе большие возможности. Я хотел бы, чтобы реализация этого потенциала путем развития двустороннего сотрудничества в разных сферах позволила народам наших стран ощутить, что Япония и Россия являются партнерами, которые поддерживают друг друга и нуждаются друг в друге. Уверен, что такая реализация принесет нам большую взаимную пользу.

Абэ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева), прибывший для участия в V Восточном экономическом форуме, во время встречи в аэропорту Кневичи, Владивосток Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Японская сторона общими усилиями правительственных и частных организаций за последние три года конкретизировала более 200 проектов сотрудничества. Мы развиваем взаимодействие в таких областях, как увеличение продолжительности здоровой жизни российских граждан, повышение функциональности и уровня комфорта российских городов, развитие инфраструктуры и промышленности на Дальнем Востоке, расширение двусторонних гуманитарных обменов.

В ходе наших встреч с президентом Путиным мы каждый раз проводим взаимную сверку хода развития японо-российского сотрудничества, и я намерен продолжить усилия по повышению уровня доверия между нашими странами путем накапливания таких взаимовыгодных проектов.

— Вслед за решением вести совместную хозяйственную деятельность на четырех островах Южной Курильской гряды там уже побывало несколько японских бизнес-делегаций. Но дело, по сути, не сдвинулось с мертвой точки. Осложняется ли хозяйственная деятельность чисто юридическими моментами или дело не только в этом?

— Что касается совместной хозяйственной деятельности на северных территориях, то мы достигли договоренности по пяти проектам для скорейшей реализации. Сейчас, в частности, началась работа в сферах туризма и обращения с отходами. В прошлом месяце российские специалисты посетили город Нэмуро, где осмотрели объекты по утилизации мусора. Я слышал, что они делали это с очень большим интересом: были отзывы, что визит прошел плодотворно и с пользой. А этой осенью на четырех островах побывают японские специалисты. Кроме того, японские туристы посетят острова в рамках пилотного тура .

туристы Японские туристы в аэропорту Менделеево на острове Кунашир Фото: РИА Новости/Стрингер

Надеюсь, что всё это позволит представителям двух стран на деле ощутить смысл развития совместной хозяйственной деятельности с Японией, что, в свою очередь, послужит повышению его темпов. Считаю, что наши отношения доверия укрепятся еще больше в контексте развития такого сотрудничества. Я намерен упорно и последовательно продолжать наш диалог, чтобы вместе с президентом Путиным заключить мирный договор.

— Развитие Дальнего Востока давно является для России одним из важнейших нацпроектов, к реализации которого мы активно привлекаем азиатские экономики. Вы лично ещк в мае 2016 года выдвинули план сотрудничества из восьми пунктов, которой в основном касается развития Дальнего Востока. Тем не менее объем японских инвестиций в Россию и Дальний Восток весьма скромный. В чем причина?

— Объем японских инвестиций в Дальний Восток вовсе нельзя назвать скромным. Японские компании активно работают в России. В частности, они осуществляют крупные инвестиции на Дальнем Востоке в сотрудничестве с российскими компаниями, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, включая эти проекты, превысили $15 млрд, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование. Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа. Учитывая растущий спрос на газ во всем мире, велика вероятность того, что партнерство Японии и России в этой сфере будет углубляться еще больше.

В дополнение к этому с развитием плана сотрудничества из восьми пунктов появилось много новых инвестиционных проектов, таких как создание японо-российского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске, запуск завода по производству автомобильных двигателей во Владивостоке, производство и импорт древесных пеллетов. Не менее 40% всех проектов плана сотрудничества связано с Дальним Востоком.

двигатели Рабочие на производстве российско-японского двигателестроительного завода Mazda Sollers Manufacturing Rus в пригороде Владивостока Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Насколько Дальний Восток интересен японским компаниям с чисто экономической точки зрения? Работали бы они вообще на российском Дальнем Востоке без политического сигнала сверху, особенно в условиях антироссийских санкций?

— Если посмотреть на проекты, в которые инвестируют японские компании, то мы увидим, что они охватывают широкий спектр областей: не только традиционную сферу энергетики и природных ресурсов, но и автомобильную промышленность, продукты питания, медицину. Некоторые из них напрямую связаны с улучшением повседневной жизни россиян.

Дальний Восток имеет обширные земли и богатые ресурсы. Кроме того, с российского рынка можно брать прицел не только на рынки Японии и России, но и на такой широкий рынок, как весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Убежден, что потенциал Дальнего Востока может привести к большому росту, если Япония и Россия будут сотрудничать в развитии инфраструктуры, промышленности, реновации среды и функциональности таких городов, как Владивосток.