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Абэ прибыл во Владивосток на ВЭФ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в среду, 4 сентября, во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Он должен выступить на пленарном заседании форума и провести беседу с президентом России Владимиром Путиным.

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Предполагается, что темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в контексте заключения мирного договора между странами, передает НСН.

Глава японского правительства принимает участие в мероприятии уже в четвертый раз, уточняет RT.

4 сентября Абэ заявил о желании во время встречи с Путиным на ВЭФ вывести переговоры по мирному договору на новый уровень.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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