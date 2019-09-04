Абэ прибыл во Владивосток на ВЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в среду, 4 сентября, во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Он должен выступить на пленарном заседании форума и провести беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Предполагается, что темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в контексте заключения мирного договора между странами, передает НСН.

Глава японского правительства принимает участие в мероприятии уже в четвертый раз, уточняет RT.

4 сентября Абэ заявил о желании во время встречи с Путиным на ВЭФ вывести переговоры по мирному договору на новый уровень.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.