Не до Курил: Москва увела Токио с мирного договора на тему безвиза

В Москве прошли первые заседания российско-японских рабочих групп по вопросам совместной деятельности на четырех островах Южно-Курильской гряды и проработки режима свободного передвижения между Сахалином и Хоккайдо для местных жителей. Как дали понять «Известиям» несколько российских источников в дипломатических кругах, это стало наглядной демонстрацией того, что Москве удалось увести японских визави от тупиковых дискуссий по мирному договору к более практической работе . Одна из целей на данном этапе — добиться введения режима свободного перемещения уже к июньскому саммиту «двадцатки» в Осаке . При этом, напомнил «Известиям» один из собеседников, Россия не первый год предлагает японской стороне отказаться от виз между странами, но Токио этот вопрос сознательно тормозит .

Без завышенных ожиданий

В прошлом году японский премьер Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин на встрече в Сингапуре условились ускорить обсуждение мирного договора между странами. После этого в Токио долгое время уверенно твердили: выйти на четкую договоренность по этой главной проблеме в двусторонних отношениях удастся уже к июньскому саммиту G20 в Осаке.

Смена настроений наметилась к середине апреля. Агентство «Киодо» со ссылкой на японских дипломатов сообщило: Синдзо Абэ осознал тщетность этих усилий и решил сконцентрироваться на менее сложных вещах — активизации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и безвизе между Сахалинской областью и японским островом Хоккайдо .

с_неба Встреча президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Сингапуре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— После ноября 2018 года в Токио стали делать акцент на теме мирного договора, а эта ушла в тень, хотя договоренность остается, а результаты пока скудные, — рассказал «Известиям» информированный российский дипломатический источник. — Мы переубедили японцев и сместили акцент с мирного договора на совместную хозяйственную деятельность (о ней Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились еще в конце 2016 года) и интенсификацию темы свободного перемещения между сопредельными регионами . То есть смогли вернуть их к нормальной работе без завышенных ожиданий .

В глухой обороне

20 и 21 мая в Москве прошли первые заседания двух рабочих групп по темам, связанным с коммерческими проектами на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи и с введением безвизового режима между Сахалинской областью и Хоккайдо. В настоящее время между двумя приграничными регионами действует несколько форматов безвизовых режимов, в рамках которых родственники похороненных на Южных Курилах японцев могут посещать четыре острова. Некоторыми форматами безвизовых обменов могут пользоваться и жители Южных Курил для посещения Хоккайдо, но при этом они не могут попасть на эту японскую территорию по обычным визам: японцы официально разделяют жителей Сахалинской области на тех, кто проживает на Сахалине, и тех, кто живет на островах, именуемых Токио японскими «северными территориями».

— Это нас не устраивает, мы хотели бы создать режим свободного перемещения для всех. И если вопрос будет решен, это снимет и многие вопросы применительно к совместной хозяйственной деятельности, — сказал собеседник «Известий».

с_неба Виды острова Кунашир Фото: РИА Новости/Андрей Шапран

Достичь соглашения о безвизе между двумя регионами Москва хотела бы уже к концу июня — в это время в Осаке пройдет саммит «двадцатки», в ходе которого намечена и очередная встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. И как предположил в разговоре с «Известиями» бывший посол России в Японии Александр Панов, ныне возглавляющий кафедру дипломатии в МГИМО, введение такого режима между Хоккайдо и Сахалином к саммиту вполне реально.

Собеседники в дипломатических кругах, с которыми пообщались «Известия», менее оптимистичны. Но главное, все без исключения подчеркивают: Россия не первый год заинтересована в безвизовом режиме между странами, а не только отдельными областями, но в этом вопросе японцы «ушли в глухую оборону».

— Наше предложение на столе у японцев уже пять лет: мы предлагаем полностью отменить визовый режим, сделать это поэтапно. Но в ответ нам пока предлагают формальное послабление, которое, по сути, ничем не отличается от предыдущего режима, — сказал «Известиям» один из дипломатических источников.

По его словам, причины кроются в том, что в Токио «не хотят или не могут этого сделать без соответствующего благосклонного кивка их суверенов». Вопрос о полноценном безвизе всегда упирался в сопротивление с японской стороны, признал и Александр Панов.

На главном фронте без перемен

Еще только ожидаемый безвиз между Хоккайдо и Сахалинской областью, пожалуй, единственное, что дипломаты двух стран смогут предъявить общественности, невзирая на крайне насыщенный график двусторонних встреч и консультаций.

с_неба Остров Шикотан Сахалинской области. Самый крупный остров Малой гряды Курильских островов Фото: РИА Новости/Андрей Шапран

— Что касается мирного договора, то прогресса нет, и переговоры предстоят тяжелые, все стороны это понимают, — сказал Александр Панов. — Японцы считали, что эту проблему можно просто решить за счет передачи Японии двух островов (Шикотана и Хабомаи) и вопрос на этом закрыть. Наша сторона считает, что мирный договор должен быть полноценным и охватывать все стороны наших отношений, включая военно-техническое сотрудничество Японии с США.

Как известно, Россия добивается от Токио четких гарантий того, что в случае передачи островов Шикотан и Хабомаи эти территории будут закрыты для американских военных контингентов, баз и кораблей. Японская сторона, как утверждали ранее многие российские собеседники «Известий» в дипкругах, неизменно отвечала на это расплывчатыми и крайне неубедительными формулировками. Впрочем, как пояснил изданию логику Токио один из японских дипломатов, если бы Токио был заинтересован в размещении войск США у российских границ, американскую военную базу разместили бы на Хоккайдо, а не на Окинаве.

Никуда за последнее время не делась и другая фундаментальная проблема в двусторонних отношениях — нежелание Японии признать российский суверенитет над Кунаширом, Шикотаном, Итурупом и Хабомаи. При этом в последнее время в Токио несколько смягчили риторику: в частности, в опубликованной в апреле этого года ежегодной «Синей книге по дипломатии» МИД страны впервые удержался от прямого указания, что спорные Курильские острова принадлежат Японии.