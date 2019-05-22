Прямой эфир

Японский МИД опросил россиян о принадлежности Курильских островов

0
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Японии опросило россиян в связи с ситуацией вокруг Курильских островов. Граждан России спросили, кому должны принадлежать острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, передает в среду, 22 мая, ТАСС.

Островной инстинкт: налоговые льготы на Курилах расширят
Новые инвестпроекты будут реализованы в сферах туризма, рыбопереработки, судоремонта и строительства

По данным японского МИДа, большинство опрошенных уверены, что острова «принадлежат и будут впредь принадлежать России». Еще 41% участников исследования полагают, что Москва и Токио должны договориться и найти решение, которое устроит обе стороны. Только 2% россиян считают, что острова нужно передать Японии, поскольку для этого «существуют конкретные основания».

Телефонный опрос проводился в феврале текущего года на всей территории России. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Япония считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны они перешли к СССР.

Из-за споров стороны до сих пор не подписали мирный договор. 10 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у расхождения в позициях РФ и Японии по мирному договору остаются «весьма значительными».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Хоккайдо осудили японского депутата за слова о захвате Курил
В Госдуме назвали неизбежной смену переговорной позиции Японии по Курилам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017