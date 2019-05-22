Японский МИД опросил россиян о принадлежности Курильских островов

Министерство иностранных дел Японии опросило россиян в связи с ситуацией вокруг Курильских островов. Граждан России спросили, кому должны принадлежать острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, передает в среду, 22 мая, ТАСС.

По данным японского МИДа, большинство опрошенных уверены, что острова «принадлежат и будут впредь принадлежать России». Еще 41% участников исследования полагают, что Москва и Токио должны договориться и найти решение, которое устроит обе стороны. Только 2% россиян считают, что острова нужно передать Японии, поскольку для этого «существуют конкретные основания».

Телефонный опрос проводился в феврале текущего года на всей территории России. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Япония считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны они перешли к СССР.

Из-за споров стороны до сих пор не подписали мирный договор. 10 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у расхождения в позициях РФ и Японии по мирному договору остаются «весьма значительными».