Власти Хоккайдо осудили японского депутата за слова о захвате Курил

Законодательное собрание японской префектуры Хоккайдо единогласно осудило депутата национального парламента Ходаки Маруяму, который ранее предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил.

Принятая резолюция также требует решать проблемы в отношениях с Россией исключительно дипломатическим путем, сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

«Для жителей нашей префектуры такие высказывания неприемлемы, они вызывают у нас сильный гнев», — говорится в заявлении.

Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий.

Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово «война». 14 мая стало известно, что после этого инцидента он написал заявление о выходе из партии и принес извинения.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны считает слова депутата прискорбными. 20 мая Маруяма отказался добровольно уходить в отставку и покидать парламент. По его мнению, он не нарушал конституцию, в которой прописан отказ от войны.

«Я не пытался тем самым нарушить, поскольку это не было в форме «давайте сделаем это». Я просто задал вопрос, предполагающий ответ да или нет. Это не является нарушением конституции», — заявил парламентарий.

По окончании Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения из-за спора о принадлежности ряда островов Курильской гряды, которые отошли СССР по итогам войны. Япония считает их своими «северными территориями».

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.