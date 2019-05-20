Говоривший о захвате Курил японский депутат отказался уходить в отставку

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, которого ранее исключили из партии «Ниппон Исин-но Кай» за высказывания о военном решении ситуации с Южными Курилами, отказался добровольно уходить в отставку и покидать парламент. Об этом он заявил в интервью NHK в понедельник, 20 мая.

По мнению Маруямы, он не нарушал японскую конституцию, в которой прописан отказ от войны.

«Я не пытался тем самым нарушить, поскольку это не было в форме «давайте сделаем это». Я просто задал вопрос, предполагающий ответ да или нет. Это не является нарушением конституции», — заявил парламентарий.

Свой пост он не хочет покидать, чтобы не создавать прецедента.

Япония считает четыре острова Южных Курил и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство в Токио приводят первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР.

Маруяма посетил четыре острова Южных Курил с делегацией. Во время визита в присутствии журналистов он спросил японца, жившего когда-то на этих островах, поддерживает ли тот возвращение этих территорий Японии силовым путем. Впоследствии депутат отказался от своих слов, признавшись, что был слегка пьян.

14 мая стало известно, что после этого инцидента он написал заявление о выходе из партии.