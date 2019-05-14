Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Слова депутата японского парламента Ходака Маруямы об отвоевании Курил у России правительство страны считает прискорбными. Об этом заявил во вторник, 14 мая, на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы стремимся решить эту проблему дипломатическим путем. В позиции правительства по этому поводу нет никаких изменений», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что депутат, предположительно, находясь в нетрезвом состоянии, спрашивал у сопровождаемых им бывших граждан Южных Курил, не считают ли они, что острова нужно вернуть силой.

По окончании Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения из-за спора о принадлежности ряда островов Курильской гряды, которые отошли СССР по итогам войны. Япония считает их своими «северными территориями».

23 апреля стало известно, что японский МИД не стал использовать формулировку о возвращении «своих северных территорий ­— южных Курильских островов — в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии».