В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 17 мая, текст документа обсудят 20 мая, а 30 мая он поступит на рассмотрение депутатов.

Кроме того, шесть японских оппозиционных партий, включая «Ниппон Исин-но Кай» («Ассоциация обновления Японии»), из которой Ходаки Маруяму исключили за его выходку, потребовали, чтобы депутат покинул и парламент.

Депутат посетил четыре острова Южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Во время визита в присутствии журналистов он спросил японца, жившего когда-то на этих островах, поддерживает ли тот возвращение этих территорий Японии силовым путем.

«Ну что, только путем войны их можно вернуть обратно? Неужели ничего, кроме войны, не остается?» — спросил он.

Впоследствии Маруяма отказался от своих слов, признавшись, что был слегка пьян. 14 мая стало известно, что после этого инцидента он написал заявление о выходе из партии.

Япония считает четыре острова Южных Курил и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство в Токио приводят первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР.