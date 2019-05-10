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Лавров назвал дату новой встречи глав МИД и Минобороны России и Японии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Главы МИД и министры обороны России и Японии проведут встречу в формате «2+2» 30 мая в Токио. Об этом 10 мая сообщил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно.

«Мы рассмотрели график дальнейших контактов на высшем и высоком уровне. На регулярной основе проходят переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2». Очередная, уже четвертая, встреча в таком формате состоится в Токио 30 мая», — цитирует Лаврова ТАСС.

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Министр иностранных дел России констатировал «наличие солидной основы» для наращивания совместных усилий по повышению качества диалога. Он отметил, что за последний год состоялось пять встреч президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, Сергей Лавров сообщил, что диалог с Японией по согласованию юридических аспектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах начнется в ближайшее время.

Предыдущий раунд российско-японских переговоров между министрами иностранных дел и обороны состоялся 31 июля прошлого года в Москве.

Ранее 10 мая Лавров заявил, что расхождения РФ и Японии по мирному договору остаются «весьма значительными».

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