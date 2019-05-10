Лавров назвал дату новой встречи глав МИД и Минобороны России и Японии

Главы МИД и министры обороны России и Японии проведут встречу в формате «2+2» 30 мая в Токио. Об этом 10 мая сообщил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно.

«Мы рассмотрели график дальнейших контактов на высшем и высоком уровне. На регулярной основе проходят переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2». Очередная, уже четвертая, встреча в таком формате состоится в Токио 30 мая», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел России констатировал «наличие солидной основы» для наращивания совместных усилий по повышению качества диалога. Он отметил, что за последний год состоялось пять встреч президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, Сергей Лавров сообщил, что диалог с Японией по согласованию юридических аспектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах начнется в ближайшее время.

Предыдущий раунд российско-японских переговоров между министрами иностранных дел и обороны состоялся 31 июля прошлого года в Москве.

Ранее 10 мая Лавров заявил, что расхождения РФ и Японии по мирному договору остаются «весьма значительными».