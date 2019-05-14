Японский депутат покинет партию после высказываний об отвоевании Курил у РФ

Депутат нижней палаты парламента Японии от «Иссин но кай» Ходака Маруяма, заявлявший о том, что страна должна силой южную часть Курил, подал заявление о выходе из партии. Об этом во вторник, 14 мая, сообщило Kyodo.

Инцидент произошел во время посещения бывшими жителями южной части Курил Кунашира. Депутат, сопровождавший пожилых людей, обратился за ужином к 89-летнему главе делегации с вопросом: «Согласны с тем, что острова нужно отвоевать или нет?».

Маруяма уже принес извинения. Кроме того, председатель партии Итиро Мацуи заявлял, что его соратник по партии должен взять на себя ответственность за высказывание.

Ранее 14 мая правительство Японии также осудило Маруяму.

Япония считает четыре острова Южных Курил и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями». В доказательство в Токио приводят первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Мирный договор до сих пор не подписан.

12 марта СМИ со ссылкой на источники в администрации российского лидера сообщили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как условия, на которые согласна Россия, неприемлемы для Японии. При этом напрямую Кремль не хочет отказывать «из соображений дипломатии».

В российском МИДе рассказали об этих условиях. Первое — заключение мирного договора на основании декларации 1956 года, по которой Токио признает итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми Курилами. Второе — в случае передачи островов Япония гарантирует неразмещение на них военных баз США.