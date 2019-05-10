Лавров назвал расхождения РФ и Японии по мирному договору значительными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил перед переговорами с японским коллегой Таро Коно в Москве, что расхождения РФ и Японии по мирному договору остаются «весьма значительными». Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «РИА Новости».

«Мы с вами сегодня открываем третий раунд переговоров, который ведем в соответствии с решением наших лидеров об ускорении диалога по мирному договору на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года», — сказал он.

Лавров также выразил надежду на то, что предстоящие переговоры позволят сторонам найти возможности для «сближения подходов».

В свою очередь Таро Коно отметил, что в ходе встречи хотел бы обсудить заключение мирного договора и вывод отношений двух стран на новый уровень. Кроме того, он подчеркнул, что партнерство между Москвой и Токио поспособствует стабилизации и процветанию АТР, а также будет отвечать стратегическим интересам двух стран.

По окончании Второй мировой войны РФ и Япония до сих пор не заключили мирного соглашения из-за спора о принадлежности нескольких островов Курильской гряды, которые отошли СССР по итогам войны. Япония считает их своими «северными территориями».

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии Хабомаи и Шикотана, но не уточняется, на каких условиях.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.