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Лавров призвал выкорчевывать террористов в Идлибе

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал выкорчевывать в Идлибе террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), которая обстреляла российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом в среду, 8 мая, сообщает «РИА Новости».

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Лавров подчеркнул, что «Хайат Тахрир аш-Шам» не просто контролирует обстановку в Идлибе, но и осуществляет оттуда обстрелы сирийской армии и населенных пунктов.

«Вот недавно была обстреляна российская военно-воздушная база Хмеймим. Конечно же, они получили ответ и будут получать ответ. Но это гнездо террористов надо выкорчевывать», — сказал он.

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков в Идлибе объединяются под командованием «Хайат Тахрир аш-Шам». Купчишин предположил, что они готовят нападение на город Хама.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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