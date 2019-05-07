В Сирии исключили возможность террористов ИГ организованно вести войну

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) потеряли возможности самоорганизовываться для ведения войны в Сирии. Об этом во вторник, 7 мая, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Одновременно он уточнил, что подпольные ячейки ИГ находятся в Сирии и регионе. «Именно по этой причине сохраняется обеспокоенность по ряду моментов», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее во вторник сирийская армия атаковала позиции боевиков к югу и западу от Алеппо. Удары были нанесены по пригородам Халса и Кфар-Хамра, а также по микрорайону Рашидин-5, которые удерживаются боевиками.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015-м Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.