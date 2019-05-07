Сирийская армия атаковала позиции боевиков к югу и западу от Алеппо во вторник, 7 мая, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

По данным агентства ТАСС, удары были нанесены по пригородам Халса и Кфар-Хамра, а также по микрорайону Рашидин-5, которые удерживаются боевиками.

Правительственные войска, отмечает агентство, также вытеснили членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из населенных пунктов Мазраат-эр-Ради и Эль-Джанабира в соседней провинции Хама.

В ходе столкновений за сутки было ликвидировано около 15 террористов. В настоящий момент сирийские военные ведут наступление на высоты Телль-Осман.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.