Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами. Обстрелы велись утром и вечером. Огонь в обоих случаях велся из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации и контролируемого запрещенной в России группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ — Ред.), пишет ТАСС.

Всего по авиабазе выпустили 36 реактивных снарядов, управляли огнем с помощью беспилотника. Руководитель российского Центра указал на резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.

2 мая Виктор Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять авиабазу Хмеймим. Террористы находились в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика. В апреле боевики пытались атаковать авиабазу 12 раз. Атаки были отражены и 12 беспилотников боевиков были уничтожены российскими военными.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.