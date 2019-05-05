На севере Алеппо ликвидировали 15 боевиков

На севере сирийского Алеппо в результате обострения были ликвидированы 15 боевиков «Свободной сирийской армии» и уничтожены три их пикапа. об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина.

Кроме того, утром боевики выпустили по пригороду города Хама около десяти снарядов из систем залпового огня.

«В результате обстрела разрушены два жилых дома, один мирный житель погиб, двое получили ранения», — рассказал он.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.