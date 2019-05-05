Прямой эфир

На севере Алеппо ликвидировали 15 боевиков

0
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере сирийского Алеппо в результате обострения были ликвидированы 15 боевиков «Свободной сирийской армии» и уничтожены три их пикапа. об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктора Купчишина.

Кроме того, утром боевики выпустили по пригороду города Хама около десяти снарядов из систем залпового огня.

«В результате обстрела разрушены два жилых дома, один мирный житель погиб, двое получили ранения», — рассказал он.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе
Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017