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Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме вывести на новый уровень переговоры по мирному договору.

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«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — цитирует Абэ ТАСС в среду, 4 сентября.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4–6 сентября.

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