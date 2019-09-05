«Надо сделать сервис уровня 5 звезд»

Какие новые суперсервисы появятся в ближайшие два года на сайте госуслуг и как они облегчат жизнь российских граждан рассказал «Известиям» в рамках Международного экономического форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Давайте начнем нашу беседу с супер-сервисов. Расскажите, как вообще создается тип новых государственных услуг?

Это новый принцип - мы идем сейчас от потребности гражданина или предпринимателя. Буквального от того, что он увидит на экране своего смартфона. Мы создаем комплексную услугу, которая призвана решить ту или иную проблему или удовлетворить какую-то потребность. Мы это назвали супер-сервис, термин закрепился. Мы сформулировали список из первых 20 супер-сервисов и сейчас мы находимся на этапе обсуждения с гражданами, с бизнесом того, как это будет выглядеть, каков будет результат их внедрения, корректируем и переходим уже на этап реализации.

укуук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вы уже презентовали прототипы этих супер-сервисов на портале госуслуг. Для чего граждан привлекают к тестированию и обсуждению, вам очень важна обратная связь?

Ну она принципиально важна. Сервис создается для граждан, поэтому нужно его сделать, как мы говорим, уровня 5 звезд, самый лучший, и уже потом обратным ходом спроектировать необходимые изменения в нормативные акты, перерабатывать информационные системы, вносить изменения в бизнес-процессы. Действительно на портале госуслуг сделали отдельную страницу, где размещены прототипы первых 10 супер-сервисов. У нас уже десятки человек ознакомились с этими прототипами, оставили свои отзывы, то есть прошли там небольшое тестирование, анкету. Каждый может сказать, чего не хватает, что лишнее, как улучшить этот сервис, что учитывается при дальнейшей разработке.

А когда эта система действительно начнет работать, когда граждане смогут ей активно пользоваться?

Супер-сервисы будут активно разворачиваться в течение следующего года, первые результаты будут появляться уже и в этом. А вся работа должна быть завершена за оставшиеся 2020-21-й годы.

Что касается европротокола, как это все будет работать? Если у вас случается какое-то происшествие на дороге, не надо вызывать сотрудников Госавтоинспекции и ждать их, можно просто все сфотографировать и отправить, оформить онлайн? Надо будет зайти на сайт госуслуг, либо это будет какое-то отдельное мобильное приложение?

Это будет мобильное приложение, которое сейчас на финальной стадии разработки, Российский союз автостраховщиков непосредственно этим занимается. С нашей стороны - портал государственных услуг, Ростелеком и регулятором выступает Банк России, у нас такая рабочая группа создана. Мобильное приложение позволит, если произошло дорожно-транспортное происшествие и нет пострадавших, в течение 15 минут оформить европротокол, сфотографировать, зафиксировать все обстоятельства, подписать документы с двух сторон электронной подписью через портал государственных услуг. Вы разъезжаетесь и получаете компенсацию. Эффект, конечно, огромный, потому что обычно это занимает минимум 40 минут.

льл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А если вы еще в пробке где-то столкнулись, то пока дождешься Госавтоинспекции, теряешь много времени…

Когда пишешь от руки, в стрессовой ситуации, и ошибки допускаешь, потом это приводит к не очень хорошим последствиям. Здесь основные данные будут просто браться из цифрового профиля гражданина.

Появление супер-сервиса цифрового исполнительного производства поможет решить проблему ограничения свободы передвижения в связи с долгами?

Да. Как обычно бывает в аэропортах? Люди приезжают, у них какие-то долги - и все, не могут выехать за границу. А так ты открываешь приложение, смотришь свои долги и оплачиваешь. Более того, даже не то что открываешь приложение, а оно само будет информировать, что вы оказались кому-то должны. Потому что часто должник даже и не знает, что есть какие-то проблемы. Бывает, что и банки списывают у вас ту или иную сумму. Непонятно за что, на каком основании, почему, как так произошло, аи оказывается, что уже не только какие-то обязательства возникли, но уже и исполнительное производство возбуждено, и уже меры приняты судебным приставом. Большинство из нас добропорядочные граждане, готовы платить, но просто часто даже об этом не знают. И тогда действительно возникают нежелательные последствия, запрет выезда, проблемы, связанные с тем, что нет достаточно информации, нет к ней необходимого доступа.

Ну и отсутствует, наверное, привычка перед вылетом зайти проверить, нет ли долгов…

Да, мы же не знаем, что они могут возникнуть. Очень разные обстоятельства, 85 миллионов исполнительных дел в год, огромное число. А со стороны взыскателя та же самая история: для того чтобы взыскать долги, алименты, например, нужно ходить, обивать пороги, тратить время, силы, нервы… Приложение направлено на то, чтобы и взыскатель, и должник могли просто, понятно, без каких-либо моральных издержек урегулировать все проблемы. Кстати, это очень важно для бизнеса, когда взыскателем является, например, банк или управляющая компания. Они же вынуждены содержать огромный штат юристов, ездить в командировки, все это делать в бумажном виде, пешком...

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В общем вашу супер-сервисы будут упрощать нашу жизнь?

Именно в этом наша основная цель, основная задача.

Сейчас популярен термин «госвеб», что это такое и чем может быть полезно жителям нашей страны?

Мы говорим о единой системе государственных сайтов бюджетных учреждений. У нас сейчас в стране по закону каждое бюджетное учреждение, например, детский сад, школа, поликлиника или орган местного самоуправления, должно иметь свой сайт. Сайты эти есть, их порядка 150 тысяч или больше, они создавались в разное время, разными людьми, в разных условиях. Есть, конечно, хорошие сайты с большой посещаемостью, но большая часть не выдерживает критики. Зайдя на тот или иной ресурс, мы не можем найти информацию, не говоря о том, чтобы получить услугу.

Сейчас сформулированы единые государственные требования к сайтам, к управлению содержанием, наполнению, предоставлению услуг, информированию, к дизайну, создан единый конструктор. При этом, конечно, особенности дизайна того или иного сайта останутся - все регионы разные и нужно дать им возможность себя выразить. В то же время общие принципы должны быть. Гражданин, заходя на сайт, должен понимать, что это официальный государственный ресурс, он там получает официальную информацию, которой можно доверять, что те услуги, которые там предоставляются, это государственные или муниципальные услуги того или иного учреждения, и ими можно воспользоваться быстро и удобно.

Кстати супер-сервисы, о которых мы говорили, также будут сквозным образом предоставляться на всех этих государственных сайтах. Когда вы заходите на сайт школы, наверное, вы хотите получать информацию об успеваемости ребенка, если вы заходите на сайт местного самоуправления, вас волнует, например, какие планируют открывать детские площадки или что будет с ремонтом дороги, по которой вы ездите.

Следующий вопрос касается цифрового профиля. В него будет включено до 57 компонентов информации, насколько она защищена?

На этапе разработки информационной системы она проходит соответствующую аттестацию, и если возможны какие-то, даже потенциальные, теоретические угрозы безопасности, то она не создается, это в принципе невозможно. Мы не можем здесь поступиться какими-то принципами, мы лучше не будем что-то делать, если нет стопроцентной уверенности, что личные данные полностью защищены.

кумкум Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще один вопрос – по поводу кадров. Министерство объявляет конкурс, то есть каждый желающий сможет попробовать себя, стать частью этой цифровой команды? В чем можно будет себя проявить?

Все, что мы с вами сейчас обсуждаем - это и супер-сервисы, и госвеб, и цифровой профиль. Мы ищем специалистов в команду по всем направлениям. Конечно это должны быть люди универсальные, но прежде всего должны быть управленцами, менеджерами высокого уровня, потому что приходится управлять очень крупными процессами, крупными сайтами. Они должны разбираться в технологиях, в перспективных технологиях. Не обязательно быть глубоким экспертом, айтишником, но надо понимать, как все развивается, куда мы движемся. И, что крайне важно, должна быть клиентоориентированность. Создавая что-то новое, надо ставить себя на место клиента - гражданина, либо предпринимателя, понимать, что ему нужно, и уже исходя из этого, предлагать какие-то решения. Мы понимаем, что таких людей мало и что очень сложно конкурировать с зарплатами в коммерческом секторе. Но есть те, кто готов поработать на госслужбе определенное время, решая крупные государственные задачи, делая то, что никто раньше не делал, получая уникальный опыт и вписывая свою фамилию в историю.

А какие потом перспективы?

Это проекты государственного федерального масштаба, с таким бэкграундом, таким опытом дальше уже все дороги открыты.

Если вдруг кто-то захочет поучаствовать в этом конкурсе, как это сделать?

Нужно будет зайти на сайт Министерства цифрового развития, там будет вся информация.