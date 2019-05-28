Регионам спустят «цифру»: электронные госуслуги станут типовыми

Минкомсвязь предлагает создать специальную структуру, которая займется цифровой трансформацией государственного управления. Это предложение прозвучало на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Удаленный доступ к госуслугам должен быть на всей территории страны и стандарты качества оказания услуг в электронном виде тоже должны быть едины, подчеркнул премьер.

Ранее президиум правительственной комиссии определил 25 приоритетных комплексных услуг, так называемых суперсервисов, которые охватывают до 90% взаимодействий граждан и бизнеса с государством. Предполагается, что с их помощью будут созданы возможности для оформления в онлайн-режиме пенсий, соцподдержки, медицинских справок, помощи при инвалидности.

Суперсервисы также можно будет использовать для регистрации нарушений ПДД, правил благоустройства, получения уведомлений, обжалования штрафов, оформления трудовых отношений и так далее.

— Подобные технологии должны быть доступны по всей территории страны, что особенно важно в удаленных субъектах нашего государства, чтобы люди могли получать качественные услуги независимо от того, где они живут, — сказал Дмитрий Медведев. — Теперь по поводу того, что для этого необходимо дополнительно предпринять. Мы должны установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде. Здесь надо учитывать решения, наработки регионов-лидеров, которые существуют, и мнения людей, насколько это удобно и нравится им. Мы предусмотрели создание за счет федерального бюджета цифровых облачных платформ, на их базе могут создаваться типовые региональные и муниципальные услуги, но главное, чтобы сами регионы могли пользоваться этими платформами.

По словам премьера, в ближайшие два года на едином портале госуслуг появится единый конструктор электронных форм заявлений. Это упростит запуск типовых сайтов в регионах, упростит процедуры. Подавать заявления и получать ответы можно будет по единой технологии.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков предложил создать в России аналог сингапурского GovTech Singapore (государственное технологическое агентство), которое выступает единым центром цифровой трансформации.

— У нас эти функции сейчас полностью на аутсорсе. Для динамичного движения вперед нужны изменения в соответствии с лучшими практиками, в том числе с мировыми, — сказал глава Минкомсвязи на заседании правительственной комиссии.

Ранее президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности был утвержден перечень 34 отдельных государственных услуг, включаемых в план оптимизации в 2019 году. Ведомства должны разработать целевые модели их оказания и «дорожные карты» цифровой трансформации. Предполагается, что услуги будут оказываться онлайн, без необходимости личного посещения госорганов и иных организаций.

Для этого была утверждена концепция цифрового профиля. Задача этой платформы — обеспечить через портал госуслуг доступ к данным о гражданине или юридическом лице, содержащимся в иных государственных информационных системах. Передача данных о гражданине происходит только с его согласия. В дальнейшем платформа позволит в случае необходимости отозвать согласие. В пилотном режиме проект начнет работу при участии 16 банков, трех страховых организаций, МВД, ПФР, ФНС, Росреестра и аналитического центра при правительстве.

Глава кабмина обратил особое внимание на необходимость модернизации инфраструктуры органов внутренних дел.

— Министерство внутренних дел является одним из ключевых участников национальной программы «Цифровая экономика». В банках данных МВД, полиции содержатся весьма востребованные сведения. Причем количество запросов по ним — как от ведомств, так и от людей — стремительно растет, — отметил Дмитрий Медведев. — Понятно, что с увеличением нагрузки на информационные ресурсы процессы выполняются дольше. А это вопрос не только эффективности работы ведомства, но и в первую очередь обеспечения порядка, безопасности. Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД.

По словам премьера, подобная работа потребует создания центров хранения и обработки информации. МВД нужно проработать вопрос о том, на какой технологической площадке они будут размещаться и какие новые цифровые платформы будут способны работать с большими данными.