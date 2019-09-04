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«Получить образование раз в жизни недостаточно»

Министр науки и высшего образования — о новых вызовах для вузов и синхротроне на острове Русском
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Получить образование раз в жизни недостаточно»
2019-09-04 16:36:25">
2019-09-04 16:36:25
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Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков на полях Восточного экономического форума поделился с «Известиями» проблемами и перспективами высшего образования, рассказал о привлечении иностранных студентов, утечке мозгов, а также государственной поддержке научных работников.

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— Михаил Михайлович, сколько первокурсников в этом году поступили в российские вузы?

— 715 тыс.

— Это много или мало?

— Много. В целом в наших университетах обучается более 4 млн человек. Сюда входят очники, заочники, учащиеся вечерних отделений и те, кто получает второе высшее. В этом году из 715 тыс. первокурсников 465 тыс. поступили на бюджет.

В принципе, это оптимальное количество для развития рынка труда. Нужно принимать во внимание немаловажный факт: получить образование раз в жизни недостаточно. Многие понимают, что технологии меняются очень быстро, компетенции нужно постоянно подпитывать. В этом смысле тезис о непрерывном профессиональном образовании как никогда актуален.

котюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас университеты разворачивают образовательные проекты и для взрослых, чтобы любой человек при необходимости мог найти нужную для карьеры программу. В рамках нацпроекта «Образование» мы приступили к созданию специальной информационной платформы. Она будет работать как навигатор, то есть человек сможет по запросу найти необходимые компетенции и образовательные учреждения, которые смогут эти компетенции предложить.

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Практическая составляющая очень важна. Это вызов для университетов. Программы должны быть новыми, динамично развиваться, следовать за изменениями на рынке труда, а где-то и предвосхищать эти изменения и предлагать слушателям самые современные образовательные продукты.

— А какие направления в этом году были наиболее популярными у абитуриентов?

— Раньше мы считали по конкурсу — сколько и куда было подано заявлений. Так делали, когда я еще сам поступал в вуз. Сегодня эти показатели недостаточно информативны. Любой абитуриент может выбрать до пяти университетов, а в каждом еще и три направления — всего 15 заявлений. Поэтому было бы не совсем правильно говорить, что чем больше заявлений, тем более популярная специальность. Но тем не менее больше всего людей выбрали медицинские и педагогические направления.

— Впервые, как я понимаю?

— Это тенденция последних лет. Каждый 10-й поступивший на бюджетное место так или иначе связан с педагогикой. Об этих цифрах мы говорили еще в преддверии приемной кампании, что позже подтвердилось. Традиционно популярны экономика и юриспруденция, видим интерес к востоковедению и гуманитарным специальностям. На самом деле это здорово, потому что спектр широк, и ребята действительно могут выбрать интересные для себя направления.

котюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Любопытная ситуация с олимпиадниками. Их не так много, в общем объеме — чуть меньше 2%. Они, как правило, рассматривают прикладную математику и информатику, физику, филологию, экономику, юриспруденцию и менеджмент, программную инженерию. Радует, что не все поехали в Москву и Петербург. Очень хороший показатель в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Центры образования во многих регионах России развиваются достаточно динамично.

— А из Москвы кто-нибудь уезжает учиться в вузы других городов?

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— Специально не отслеживали, но если такое происходит, то не массово. Но есть потенциал для того, чтобы региональные площадки, которые будут работать вместе с индустриальными и высокотехнологичными компаниями, могли предложить для ребят конкурентную образовательную программу и возможность найти работу на месте.

Для этого в рамках нацпроекта «Наука» мы создаем научно-образовательные центры. Инициатором проекта практически является сам регион, губернатор лично возглавляет и заявку, и систему управления. Регион формирует новое взаимодействие науки, образования и производства. Фактически обучающие программы становятся реальным инструментом подготовки высококвалифицированных кадров, у которых уже есть рабочее место. В целом это экономическое развитие региона.

— Как обстоят дела с обеспечением жильем молодых научно-педагогических сотрудников вуза?

— Я бы расширил этот вопрос до государственной поддержки не только сотрудников вузов, но и всех научно-исследовательских педагогических работников. В рамках федеральных целевых программ у нас реализуется специальная подпрограмма по обеспечению жильем молодых ученых.

Она работает с 2011 года. Уже более 5,5 тыс. семей по ней получили реальную помощь и улучшили свои условия. Председатель правительства России Дмитрий Медведев лично и очень внимательно следит за этим вопросом. Он как раз такое решение и предложил в 2010 году, когда был президентом.

котюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас мы с коллегами из Министерства строительства готовим предложения по расширению программы. В ней должны быть различные формы: предоставление государственных жилищных сертификатов, возможность развития фондов служебного жилья. Не останется без внимания и вопрос академической мобильности, когда молодые исследователи могут переехать из одного региона в другой и реализовывать какие-то проекты.

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Еще одна составляющая — закрепление людей на территории. Для этого нужны жилищно-строительные кооперативы. У нас есть накопленный опыт и земля, которую можно предложить для таких проектов. Сейчас программа будет рассчитана на расширение масштабов предоставления сертификатов. Уже в следующем году, я думаю, мы сможем определиться с перечнем дополнительных мероприятий по строительству объектов и развитию кооперативов.

— Это об «удержании мозгов». А удалось ли решить проблему с «утечкой мозгов»?

Сегодня у нас нет настоящей проблемы с массовым отъездом перспективных исследователей за границу. Более того, для развития международного технического сотрудничества важно, чтобы наши соотечественники работали в лучших организациях за рубежом, а потом возвращались.

У нас многие годы реализуется программа мегагрантов: в российских научных образовательных учреждениях создаются лаборатории для воспитания молодых исследователей, которыми руководят признанные во всём мире ученые. Это могут быть россияне, уехавшие за границу, либо граждане других государств. Задача — под их руководством сформировать в России новые научные школы и новые команды.

В этом году мы объявили очередной этап этого конкурса. У нас небывалые показатели — 11 заявок на одно место. Интерес признанных ученых к работе в России очевидно увеличивается, и это хороший знак. Мы считаем, что задача нацпроекта по привлечению молодых исследователей в российскую науку — 35 тыс. человек до 2024 года — может быть выполнена с учетом таких темпов работы.

котюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— А в целом какой приток иностранных студентов в российские вузы? Говорили, что к 2024 году должно быть 425 тыс.

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— Это целевой показатель.

— Какова динамика? Намного ли больше стало иностранных студентов?

— В последние годы она очень позитивная. Количество таких студентов растет. 425 тыс. — очень высокая планка. По этому показателю мы будем одними из ведущих государств в мире. Цифра вполне реалистична. Сегодня у нас около 250 тыс. иностранцев в вузах, в этом смысле мы видим все возможности, чтобы расширить программу.

— Это студенты из ближнего зарубежья или весь мир?

География широка, многие едут из стран, которые граничат с Россией. Здесь мы прежде всего определяем перспективные рынки — те, на которых планируют работать российские компании и корпорации. Подготовка специалистов должна соответствовать реализации инвестиционных проектов и выстраиванию экономических и международных связей.

— Много ли студентов из-за рубежа в Дальневосточном регионе? Я недавно летела из Китая, рядом сидела 21-летняя первокурсница-китаянка, отлично говорит на русском. Я была удивлена, что она поступила в МГУ, летит учиться.

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— Летят в Москву, Петербург, Новосибирск, Томск, Владивосток. Мы сейчас находимся в кампусе Дальневосточного федерального университета, и у него тоже серьезные планы по привлечению иностранных студентов. Ежегодная положительная динамика позволяет нам быть уверенными, что качество российского образования улучшается, оно всё больше востребовано в мире. В этом смысле мы считаем, что проект по развитию экспорта образования точно может быть реализован в утвержденных рамках.

— Что происходит с проектами «Мегасайенс»?

Это очень трудная задача. Мы должны сформировать уникальную научную инфраструктуру, аналогов которой практически нигде нет. Один из проектов должен быть реализован на острове Русский. Мы намерены создать здесь научную установку — синхротрон, который позволит проводить исследования по широкому спектру направлений. Это материаловедение, морская биология, создание новых лекарств и прочее.

Указом президента установлены четкие сроки и параметры, в правительстве готовится программа проведения исследований. В ней две составляющие. Первая — перечень научных задач и научно-практических вопросов, которые могут и должны быть решены в России. Вторая — технические параметры тех уникальных установок, которые нужно сформировать. Программа фактически вышла на завершающий этап. Мы провели несколько стратегических сессий с потенциальными пользователями установок, определили программную составляющую и сейчас завершаем обсуждение со специалистами технических моментов.

котюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Вернемся к образованию. По каким принципам вчерашние выпускники школ выбирают вуз? Гонятся ли они за модой? И как научить молодежь и их родителей выбирать не по бренду, а по качеству? Или бренд в образовании — и есть знак качества?

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— Это трудный вопрос. Он имеет отношение не только к выбору университета. Хочется, чтобы выбор всегда был рациональный — но что такое рациональный? Это довольно относительный показатель для каждого конкретного человека. Бренд сегодня играет важную роль. Как потребители мы так или иначе на него реагируем. В этом смысле мы, конечно, поддерживаем усилия наших университетов по повышению показателей как в российских, так и в международных рейтингах. Здесь достигнут определенный успех, но важнее, чтобы содержание образовательной программы отвечало потребностям рынка труда — текущим и перспективным.

Мы сегодня приняли 715 тыс. человек на первый курс и понимаем, что нужны актуальные программы. Через четыре года бакалавриата или пять лет специалитета, после выхода на рынок труда, знания и компетенции выпускников должны соответствовать времени.

Для этого нужно наращивать практическую составляющую в реализации образовательных программ, чтобы индустриальные партнеры, работодатели присутствовали не на вступительных экзаменах и не на выпускных, а при всем процессе обучения. Это очень важно. Мы считаем, что сотрудники компаний могут преподавать в университетах, читать часть курса. Студенты обязательно должны проходить практическую подготовку в тех производственных условиях, с которыми они потом столкнутся. Сегодня такие программы будут, безусловно, развиваться.

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