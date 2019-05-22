Опора на знания: с 1 сентября более ста школ попадут под надзор РАН

В новом учебном году в России планируют открыть более ста опорных школ РАН. Уже готовятся соответствующие образовательные программы и методические курсы повышения квалификации учителей, решается вопрос и с финансированием проекта. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложила министр просвещения Ольга Васильева. Она также сообщила, что в этом году российские учебные заведения начнут работать по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Кроме того, министерство планирует в два раза увеличить число слушателей программ по ранней профориентации.

Для лучших

Самым важным пунктом своего отчета о деятельности министерства в 2018 и 2019 годах Ольга Васильева назвала создание академических школ, которые будут готовить учеников для поступления в лучшие вузы с прицелом на дальнейшую научную карьеру.

— Мы очень надеемся, что 1 сентября мы сможем запустить 101 школу, — заявила министр.

Президент уточнил точное число готовящихся к запуску школ, пояснив главе ведомства свое удивление.

— Это прилично. Это практически чуть ли не по всем субъектам, — отметил он.

Ольга Васильева сразу обратила внимание на то, что в перспективе в регионах будет не по одной такой школе. И для осуществления задуманного ведомство сейчас плотно работает с Академией наук и Министерством науки и высшего образования.

Со стороны РАН уже есть научные координаторы, готовятся методические специальные курсы повышения квалификации для учителей, а Минпросвет взял на себя разработку новых программ и решение вопросов финансирования, добавила она.

На «отлично»

Прошедший учебный год, по мнению министра, был «неплохим». По ее данным, в России сейчас 42 тыс. школ и если в 2019-м выпускников 11-го класса только 647 тыс. человек, то девятый заканчивает 1 млн 41 тыс.

Упор был сделан на качество образования, подчеркнула Ольга Васильева. В частности, ужесточились требования к аттестатам — теперь, чтобы получить золотую медаль, надо сдать все годовые предметы на «отлично» и на экзаменах по русскому языку и математике получить не менее 70 баллов.

— Наши дети, конечно, в смысле подготовки сильнее, чем многие их сверстники из других стран, — резюмировала министр.

Свою позицию Ольга Васильева объяснила активным участием российских школьников в различных испытаниях на проверку знаний. Так, 6 млн учеников участвовали во Всероссийской олимпиаде и 5 тыс. из них вышли в финал. А на Азиатской олимпиаде по физике россияне получили две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Кроме того, отметила министр, ученикам теперь помогают определиться и с выбором профессии. В этом году по поручению президента был запущен проект ранней профориентации «Билет в будущее», в котором приняли участие 100 тыс. старшеклассников. А в следующем году министерство рассчитывает вовлечь в него уже 200 тыс. учащихся.

Также в новом учебном году работать школы будут по обновленным ФГОСам, выразила надежду Ольга Васильева.

Рассказала министр и о положительных изменениях в работе учителей. Отчеты школ теперь сокращены до минимума. Ведомство старается удерживать уровень заработной платы педагогов, работая с каждым регионом точечно, сообщила Ольга Васильева.

— Вы знаете, что мы единственная страна в мире, Российская Федерация, которая проводит конкурс среди всех учителей. В прошлом году участвовали 95 тыс. человек. Вы традиционно встречаетесь с «пятнашкой» (15 победителей), — обратилась к Владимиру Путину министр и пригласила его в этом, юбилейном 30-м году проведения конкурса посетить финал.

«Идеологически понятные»

Идея базовых школ, которым бы РАН помогала в осуществлении учебного процесса, родилась у президента академии Александра Сергеева, рассказал «Известиям» вице-президент РАН Алексей Хохлов. Особенно это актуально для регионов, поэтому Москва и Санкт-Петербург из проекта исключены.

— Сейчас мы уже определили в каждом из 32 регионов школы, которые могли бы быть опорными. Ориентировались на те учреждения, выпускники которых успешны в олимпиадах и в поступлении в ведущие вузы. Важным условием было расположение рядом с такими школами научных институтов или университетов, которые могли бы им помогать. Также найдены ответственные ученые, которые будут координировать проект. Определены и организации, которые будут за это отвечать, — это либо институт РАН, или университет, — сообщил ученый.

Он также отметил, что в РАН уже создан совет по реализации проекта. Помимо ответственных из центрального аппарата академии в него включены ответственные координаторы по регионам.

— По отбору РАН у нас прошли три школы: лингвистическая гимназия, 1-я школа и 20-й лицей, который расположен в Новом городе (микрорайон в восточной части Заволжского района Ульяновска. — «Известия»), — рассказал координатор по Ульяновской области профессор Олег Асмус. — Но есть вопросы, которые нужно будет решать. Все эти школы — муниципальные. Насколько до нас довели информацию, требования РАН и Минпросвещения — чтобы они были переданы на областной уровень.

Это очень кропотливая, большая работа, подчеркнул профессор, отметив, что в инициативах Минпросвещения ему «идеологически всё понятно».