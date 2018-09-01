Дай пять: как будут оценивать школьные знания

На одном из круглых столов в «Известиях» Виктор Болотов, руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, предложил отказаться от устаревшей, по его мнению, пятибалльной системы оценки знаний школьников. Это вызвало бурные обсуждения судьбы привычных пятерок и четверок. В их защиту выступила министр просвещения России Ольга Васильева, отметив, что необходимости в изменении стандартной системы нет. Компромиссную позицию заняли в Рособрнадзоре, указав на то, что официально предложений о нововведениях не поступало, но если возникнут интересные идеи, их готовы обсудить. Накануне нового учебного года портал iz.ru выяснил у экспертов, что они думают по этому поводу.

Сейчас самыми распространенными в мире системами оценки знаний школьников остаются пятибалльная — она используется в Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии и ряде других стран — и 10-балльная, работающая, например, в Молдавии, Албании, Литве, Румынии, Финляндии и Вьетнаме. Реже встречаются 12-балльная, на которую периодически предлагают перейти в России, 20-балльная и 100-балльная.

оценки Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Смышляев

Впервые вопрос расширения шкалы оценок в нашей стране стал широко обсуждаться после введения ЕГЭ. Тогда Андрей Фурсенко, занимавший пост министра образования и науки, предложил перейти на 10-балльную систему, но на эксперимент согласились пойти лишь в нескольких школах, дальнейшего развития эта инициатива не получила. Сегодня же дискуссии возобновились: быть или не быть пятибалльной системе?

Как ее противники, так и сторонники отмечают, что на самом деле сейчас функционируют три, реже — четыре оценки. «По сути, у нас действует трехбалльная система, — сказал порталу iz.ru историк и заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. — Разве мы ставим теперь единицы? Нет. Даже двойки очень редко. Педагоги пытаются отвечать «запросам» администрации на положительные оценки для поддержания рейтинга школы.

В результате в арсенале преподавателя остаются лишь четверки и пятерки. Поэтому учителя уже давно стали самостоятельно расширять спектр оценок — так, в дневнике появляются «+», «–» и дроби. Заменить эти условные знаки и предлагается введением дополнительных цифр.

Поскольку сегодняшнее законодательство об образовании в России позволяет школам самостоятельно выбирать удобный формат оценки успеваемости, некоторые «нетрадиционные» системы в стране уже были протестированы. Например, в красноярском лицее № 9 преподаватели вовсе отказались от баллов. Вместо этого каждый ученик получает комментарии к своей работе с указаниями на ее достоинства и недостатки.

Минусом такого подхода, как отметил в беседе с порталом iz.ru исполнительный директор фонда «Будущие лидеры» Варвара Чуйкова, является отсутствие понятных и четких способов оценки учениками собственных знаний. «Ребенку труднее ориентироваться среди своих сверстников, в системе ОГЭ и ЕГЭ», — считают в фонде.

оценки Фото: ТАСС/ Кирилл Кухмарь

В школе № 45 села Ямкино Ногинского района уже более 20 лет работают с 20-балльной системой. По словам завуча, она дает значительно больше возможностей, чем стандартная. «Подход к ученикам становится более индивидуальный, — объясняют в школе. — Например, если тот, кого обычно называют двоечником, действительно хорошо подготовился, но все-таки не дотянул до идеала, мы всё равно можем оценить его ответ на условную пятерку, поставив не 20, а 18,1 балла, потому что для него это действительно прогресс».

С одной стороны, такое увеличение выбора оценок дает преподавателю больше свободы, позволяет быть более объективным и повышает мотивацию ученика. Однако, с другой стороны, не возникнет ли и здесь проблема «отмирания» некоторых оценок? Не станут ли в 10-балльной системе такими же невостребованными, как кол, 1–5 баллов?

Редактор рейтинга вузов Round University Ranking Олег Соловьев уверен, что массовый переход к другим системам не принесет облегчения ни учителям, ни ученикам и скорее напоминает борьбу с ветряными мельницами. Вместо этого стоит сделать строже классическую систему, возродив позиции всех оценок. «Необходимо поменять критерии выставления отметок, — сказал порталу iz.ru Соловьев. — Двойка должна перестать быть черной меткой и стать на уровне существующей тройки. Тройка, в свою очередь, — стать сильной, твердой оценкой, которая ставится за уверенное, но среднее знание предмета. Четверка — идеальное знание в рамках стандарта, а пятерка — выдающийся результат и нестандартная интерпретация».

Еще один вариант повышения мотивации у учеников предлагает основатель образовательного онлайн-ресурса Puzzle English Александр Антонов: «Думаю, нужен рейтинг персональных достижений, опирающийся на много параметров: уровень знаний, в том числе дополнительных, вовлеченность в учебный процесс (посещаемость, активность на уроке, качество выполнения заданий), отзывчивость и активность позиции (готовность участвовать в делах школы, класса, помогать одноклассникам, участвовать в конкурсах, олимпиадах), творчество (любые идеи, предложения)».

оценки Фото: ТАСС/Николай Мошков

В целом идея не нова и напоминает советскую доску почета или систему портфолио, которую активно вводят в вузах. Однако в результате все успехи учеников всё равно придется подводить под единый формат, чтобы зафиксировать их в аттестате.

Кроме того, считают некоторые преподаватели, для учеников начальной, средней и старшей школ подходы должны быть разными. Например, в начальной школе можно использовать классическую систему, в средней — 10- или 12-балльную, а в старшей — перейти к более сложной 100-балльной. Оценки за домашнюю работу и устный ответ на уроке можно и вовсе отменить, заменив на комментарии со стороны учителя.

Это, по мнению педагогов, позволит школьникам чувствовать себя свободнее и сделает «поход к доске» менее стрессовым. Портфолио и рейтинги сделают акцент на всестороннем развитии учеников, будут учитывать их креативность, коммуникабельность и другие качества, которые сейчас необходимы в каждой профессии.

В любом случае внедрение новой системы должно быть плавным и сопровождаться ясными разъяснениями для учеников, их родителей и преподавателей.