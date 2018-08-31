Названы города России с самым дешевым и дорогим «базовым набором школьника»

Собрать школьника к началу учебного года дешевле всего в Ижевске, а дороже всего — в Москве. В административном центре Удмуртии «базовый набор школьника» можно приобрести в среднем за 3 399 рублей, в столице России — за 5 958 рублей. Такие данные 31 августа приводят эксперты онлайн-сервиса объявлений Avito.

Меньше всего пришлось потратиться также родителям учеников в Саратове, Омске, Уфе, Тольятти, Тюмени, Воронеже, Самаре, Перми, Волгограде, Новосибирске, Казани, Челябинске, Ульяновске, Нижнем Новгороде. В этих регионах стоимость школьного набора не превышает 4 тыс. рублей.

Самые дорогие «школьные наборы» в этом году соберут родители в Санкт-Петербурге, Красноярске, Барнауле, Иркутске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

В 2018 году в минимальный список вещей ребенка для школы вошли: форма, обувь, рюкзак, пенал и восемь учебников.

В целом по стране родители потратят на него 4405 рублей. Из них в среднем 1326 рублей уходят на рюкзак, 1245 рублей — на комплект учебников, 805 рублей — на обувь, 798 рублей — на форму и 231 рубль — на пенал.

По сравнению с прошлым годом средняя цена выросла примерно на 100 рублей. Сильнее всего набор подорожал в Красноярске (на 33%) и Иркутске (на 25%). Понижение цены наблюдалось в Воронеже и Новосибирске (на 15%).

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