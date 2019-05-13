Все по-взрослому: как помочь подростку определиться с будущей профессией

В Москве подвели итоги «Школы реальных дел» — конкурса, который помогает подросткам и молодым людям попробовать себя в разных сферах и как можно раньше выбрать профессию. Подход организаторов позволяет участникам разобраться в интересующих их специальностях, ведь они решают конкретные задачи работодателей. Подробнее о конкурсе — в материале «Известий».

Начало

«Школа реальных дел» появилась семь лет назад. Ее придумала и организовала московская школа №2086 вместе с фондом поддержки социальных инноваций «Вольное дело», основанным промышленником Олегом Дерипаской. Со временем конкурс ощутимо разросся — в 2018-19 в нем участвовали 4 тысячи человек из четырех стран и 77 партнеров-работодателей.

Принцип проекта прост: частные и государственные компании предлагают участникам кейс — задачу или проблему. Школьники и студенты выбирают тему, создают команды, исследуют вопрос и ищут решение. Итогом может стать 3D-модель, мобильное приложение, инженерная схема, сценарий, видеоблог, сайт, игра и так далее — в зависимости от целей авторов кейса.

Изначально конкурс был ориентирован на IT-сферу — программирование, робототехнику, электронику, дополненную реальность, 3D-моделирование и другие высокие технологии. Но с каждым годом направлений становится больше — сейчас участники Школы работают также над проектами в области журналистики, туризма, здравоохранения, истории, благотворительности, психологии и экологии.

«Конкурс объединяет очень разных людей: школьников и студентов, для которых сейчас главное — набирать знания и определяться с выбором профессии, и работодателей, которые находят время и вдохновение готовить задачи для ребят и заряжать их энергией, мотивировать и поддерживать. Мы будем стараться, чтобы в следующем году конкурс был еще интереснее и продуктивнее. Идеи есть, главное — их достойно воплотить!», — говорит куратор проекта, директор школы №2086 Елена Орлова.

Осознанная профориентация: новый подход к образованию

ШРД предлагает новый подход к образованию подростков и молодых людей. В первую очередь конкурс такого формата помогает выявить склонности и таланты, которые откроют ребятам осознанный путь в будущую профессию. О ранней профориентации в России задумываются давно, но обычно дело ограничивается тестами, беседами с психологами или предметно-ориентированными классами и школами.

ШРД привлекает к решению этой задачи работодателей. Это бизнес, государственные структуры, коммерческие и некоммерческие организации. У каждой компании есть задачи, требующие практических решений. Их работодатели и предлагают участникам конкурса. Подростки погружаются в решение не умозрительных, а настоящих кейсов. Так к ним приходит опыт реализации проектов и понимание того, что нужно компании, бизнесу, потребителю здесь и сейчас.

Формат конкурса помогает школьникам и студентам определить и проявить свои способности. Речь не только о талантах в математике, инженерии, проектировании или языке — во время работы с кейсами кто-то обнаруживает в себе лидерские качества, кто-то получает и развивает навыки организации и общения, кто-то учится мыслить, творить, создавать яркие идеи и превращать их в продукты и технологии. В результате выигрывают все – и ребята, и работодатели, и общество, которое получает новых профессионалов, новаторские идеи и полезные изобретения.

После участия в конкурсе подростки лучше узнают себя. Работая в команде, общаясь с профессионалами – кураторами от компаний и приглашенными внешними экспертами, решая конкретные задачи, легче избавиться от ложных представлений о профессии, понять ее суть. Обычные тесты профориентации или беседы с психологами не всегда с этим справляются. Некоторые ребята убеждаются в правильности выбранного направления, другие, напротив, решают, что увлечение останется увлечением.

Ученица московской школы №1564 Надежда Балог участвует в ШРД не первый год. Она выбрала 3D-моделирование. «Здесь всегда узнаешь что-то новое в ходе работы, и это всегда что-то интересное. Эти кейсы позволяют работать над тем, что тебя привлекает, то есть ты, по сути, развиваешься в той сфере, которая тебе интересна. Мне это нравится. Это помогло мне определиться с более точным направлением, в котором я хочу дальше развиваться — аддитивные технологии», — отмечает девушка.

Лев Архипов из столичной школы №1561 вместе с командой трудится над созданием телестудии. ШРД для него — способ лучше узнать собственные возможности. «Конкурс дал мне шанс получить, скажем так, дополнительную профессию. Я теперь знаю, как это работает, и могу работать на ТВ», — рассказывает он.

Сейчас в России, по данным исследования РАНХиГС (https://rg.ru/2018/06/04/tolko-37-procentov-vypusknikov-rabotaiut-po-specialnosti.html), только 37 процентов выпускников вузов работают по специальности. Проект ШРД рассчитан на то, чтобы таких целеустремленных специалистов стало больше, а ошибки в выборе профессии сводились к минимуму.

«Ребята имеют возможность раскрыть свои таланты, выбрать дело по душе, хорошую и любимую работу. Так мы помогаем создавать технологичное будущее России, в которое придут уже подготовленные молодые профессионалы, придут осознанно, с реальными планами, идеями и открытиями», — поясняет генеральный директор фонда «Вольное дело» Екатерина Никитина.

Самые талантливые участники ШРД смогут воплотить идеи в жизнь, если работодатель решит реализовать их с участием команды разработчиков. Кто-то получит возможность учиться в лучших российских вузах и пройти стажировку в компаниях, кто-то — призы и шанс выиграть в следующем году, уже с новыми кейсами и идеями.

Из мечты в реальность: банк рабочих идей

Кейсы для школьников - не абстрактные. Проекты участников должны быть экономически обоснованы и приближены к действительности. Это влияет на их оценку экспертами. Если команда знает, где взять денег на воплощение идеи, как ее монетизировать, насколько она востребована на рынке и можно ли ее вообще претворить в жизнь, то зарабатывает больше баллов и шансы на то, что проект будет воплощен. Школьники и студенты учатся соединять фантазии и творческие идеи с реальностью, а работодатели получают почти готовые продукты и концепции.

К примеру, школа цифрового творчества «Кодабра» попросила участников придумать компьютерную игру. Преподаватель школы Андрей Калинкин отметил, что каждый созданный проект передадут методистам, а некоторые идеи непременно используют. «Меня особенно впечатлила команда из Смоленска, которая сделала хоррор-игру, заточенную под то, чтобы напугать игрока. Были и другие интересные идеи, например, одна очень молодая команда создала симулятор школы с такими ресурсами, как здоровье, энергия и знания. Все придумали что-то оригинальное и новое!» — рассказал он.

К ШРД подключились крупные компании и учреждения - Сбербанк, МГУ, производитель 3D-принтеров Picaso 3D, «Ростелеком», «Ростех», Группа «ГАЗ», Microsoft, МГТС и многие другие.

Реальный спрос — успешный проект

Еще один критерий оценки идей участников — как много людей могут ими воспользоваться. Чем больше востребованность, тем больше баллов получают конкурсанты. Поэтому проекты, придуманные в ШРД, как правило, ориентированы на практическое применение.

Так, столичный Департамент информационных технологий предложил кейс, посвященный развитию портала «Узнай Москву». Команды разрабатывали новые городские маршруты и квесты. «Мы подумали, что ребята помогут взглянуть на Москву и портал немного по-другому. В итоге с трудом выбрали победителя, потому что все проявили себя очень хорошо. Все молодцы! Планируем всё разместить на портале, так что уже скоро их идеями можно будет воспользоваться во время прогулок по столице», — отметила руководитель проектов ведомства Ксения Виноградова.

Еще один социальный проект предложил Центр детского и молодежного развития «К.О.Т». Это YouTube-блог «Подросток, инструкция по применению». Участникам нужно было записать видеоответы на самые частые вопросы родителей о детях. Не только своими силами, но и с помощью психологов и педагогов. «Очень часто на консультацию к психологу приходят родители и задают огромное количество вопросов о своих детях. Как правило, ответы на эти вопросы психолог дает, побеседовав с ребенком, выступая в роли «переводчика». Интересно, что большая часть ответов лежит на поверхности. Достаточно поговорить с ребенком или вспомнить свой подростковый возраст, и многое сразу встаёт на свои места», — отмечают в центре. Итоговые ролики участников конкурса разместят на YouTube.

Школа реальных дел не только помогает развиваться юному поколению, но и сама не стоит на месте. Каждый год участников ШРД ждет что-то новое. Как минимум — больше партнеров-работодателей и больше кейсов. Но организаторы обещают и другие нововведения. Об этом узнаем в следующем году. Прием заявок на 2020-й уже начался.