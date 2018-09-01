Готовим смену: айтишники и учителя нового поколения

Российские работодатели охотятся за IT-специалистами, которых дефицит на рынке. Выбрав это направление, нынешние школьники точно не прогадают, хором утверждают представители кадровых агентств. В ноябре стартует образовательный проект Сбербанка «Школа 21», в рамках которого ежегодно планируется выпускать тысячу IT-cпециалистов. Банк также запускает очередную волну другого своего образовательного проекта, нацеленного на школы. Подробнее — в материале портала iz.ru.

«Для технологического прорыва нам нужно вырастить молодое поколение профессионалов, на которых будет держаться цифровая экономика. Миссия «Школы 21» — подготовить специалистов мирового уровня, которые будут создавать технологии будущего», — говорится на сайте образовательной инициативы. Сбербанк объявил о запуске проекта в мае 2018 года. С тех пор в школу поступило свыше 72 тыс. заявок от желающих, 13,5 тыс. — за первую неделю с момента открытия онлайн-тестирования.

Такой ажиотаж неудивителен. Обучение в школе совершенно бесплатное, а на выходе ученик получает навыки, которые позволят занять такие позиции, как архитектор программного обеспечения, администратор сетей, лидер технической команды, разработчик компьютерных игр и другие. От претендентов не требуются ни результаты ЕГЭ, ни грамоты с профильных олимпиад. Единственное требование — возраст от 18 до 30 лет. И, конечно, преодолеть вступительные испытания.

Онлайн-тестирование прошли 2 тыс. человек, из них после личного собеседования в Москве были отсеяны 1,5 тыс. 20 августа 500 претендентов приступили к последнему отборочному этапу или «заплыву» — четырехнедельный интенсив для поступающих получил название «бассейн». Всего до начала основной программы обучения, старт которой намечен на ноябрь, их пройдет три. Претендентам на месяц дают доступ к рабочим местам, оборудованным по последнему слову, и базе обучающих видеоматериалов. С их помощью им предстоит самостоятельно решать задачи по основам программирования.

Тех, кто пройдет вступительное испытание, ждет обучение по методике «школы будущего» — инновационной французской школы программирования «42», за пять лет существования зарекомендовавшей себя по всему миру. Методика, разработанная основателями «42» Николя Садираком, Флорианом Буше и Кваме Ямгнане, предполагает, что каждый студент сам выбирает вектор обучения — никаких учителей и учебников, а двери школы открыты 24 на 7, даже ночью. Материалы разработаны в игровой форме. Геймификация, как полагают создатели программы, помогает сохранить мотивацию на весь срок обучения, который может варьироваться от 1,5 до 4 лет. В процессе обучения можно не только освоить навыки программирования, но и подтянуть английский — все задания даются на нем.

«В основе методики — метод peer-to-peer (P2P), или коллективное обучение. Чтобы добиваться успеха, студенты должны работать в команде, делиться информацией, быть поочередно то учеником, то тренером, — объясняют в «Школе 21». — Такой подход помогает максимально раскрыть творческие способности студентов во время работы над проектами». Школа с помощью специальной платформы проверяет только финальные работы учеников.

«Сбербанк, являясь технологичной финансовой организацией, испытывает потребность в высококвалифицированных IT-специалистах и заинтересован в повышении уровня и качества образования в IT-сфере в целом, — подчеркивает президент банка Герман Греф. — Поэтому мы намерены быть не только потребителями на рынке IT-специалистов, но и активными игроками, самостоятельно готовить новые кадры в сфере высоких технологий».

На первый поток «Школы 21» планируется набрать 500 человек, в будущем число учащихся планируется увеличить вдвое. Нынешним школьникам впору задуматься о перспективе изучения IT после выпуска. Для учащихся средних образовательных учреждений у Сбербанка есть другой проект, уже опробованных в нескольких регионах страны, — «Учитель для России». Он реализуется при поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее», созданного банком в 2015 году.

«Для банка важно, чтобы навыки, необходимые для будущего, стали доступны большему количеству людей, прежде всего нашим детям. Поэтому было принято решение расширить направления социальных инвестиций и создать фонд, который будет помогать реализации важных проектов в сфере образования», — отмечает исполнительный директор фонда Юлия Чечет.

В рамках программы «Учитель для России», которая входит в международное течение Teach For All (работает в 35 странах мира), отбираются лучшие выпускники вузов не педагогического профиля, которые готовы преподавать детям. Перед тем как они отправляются в школы, с ними работают методисты, коучи, эксперты из образовательных госструктур и другие специалисты. Участники программы продолжают обучение в ходе преподавания в школах. Им положена специальная стипендия в 20 тыс. рублей, а также дополнительные выплаты в случае, если им приходится снимать жилье.

По словам Юлии Чечет, проект призван подготовить новое поколение учителей — «увлеченных, современных, при этом изнутри изучивших систему образования и способных дать импульс для ее обновления и развития». «Учитель для России» уже успешно реализуется в шести российских регионах, в том числе в Москве, Калужской и Тамбовской областях. В этом году к программе первым из северо-западных субъектов присоединится Новгородская область — туда отправится 19 преподавателей. Всего в программе участвуют 55 школ и почти 200 учителей, которые учат свыше 20 тыс. ребят.

Зачастую их отправляют в глубинку, где остро не хватает специалистов. При том, что программа требует переезда на двухгодичный период, желающих очень много — 20 человек на место. В 2017 году абсолютно все выпускники «Учителя для России» решили продолжить работать в системе образования, из них 30% — в тех же школах.