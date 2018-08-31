Дело на вырост: выпускники выбирают профессию

Адвокат по роботэтике, куратор воспоминаний, цифровой портной — такие специалисты, по различным прогнозам, будут востребованы уже через 10 лет. Футурологи предсказывают гибель рабочим профессиям, пока чиновники утверждают, что они-то экономике нужны больше всего. Нынешним выпускникам с профессией определиться непросто — выбор огромный, а прогнозы противоречивые. Какими специалистами рынок будет переполнен еще десятилетие, есть ли беспроигрышное направление на ближайшие 5–10 лет и почему не стоит скидывать со счетов юристов, читайте в материале портала iz.ru.

Футуристические перспективы

К 2030 году исчезнут 2 млрд рабочих мест. С таким прогнозом шесть лет назад выступил американский футуролог Томас Фрей. Он уверен, что меньше чем через 20 лет за ненадобностью перестанут существовать 50% профессий, а их заменят соответствующие требованиям времени. Фрей полагает, что с развитием беспилотного транспорта без работы останутся водители, а вместо них будут востребованы инженеры автоматизированных систем движения и аварийные бригады нового формата. Учителей же заменят коучи и проектировщики образовательных курсов.

future1 С развитием беспилотного транспорта без работы останутся водители, но будут востребованы инженеры автоматизированных систем движения Фото: Global Look Press/Xinhua

Авторы «Атласа профессий будущего» (был составлен в прошлом году Московской школой управления «Сколково» совместно с Агентством стратегических инициатив. — Прим. iz.ru) полагают, что в России до 2030-го не станет порядка 60 специальностей. Такую судьбу они предрекли, в частности, охранникам, переводчикам, библиотекарям, курьерам, копирайтерам, журналистам, турагентам и нотариусам. В этом году Минтруд уже официально упразднил три специальности: секретарь-стенографистка, стенографистка, заведующая машинописным бюро.

Впрочем, на выбор появится почти две сотни новых направлений, утверждают составители «Атласа профессий будущего». Сетевой врач, дизайнер эмоций, проектировщик интерфейсов беспилотной авиации, тьютор по эстетическому развитию, специалист по здоровой одежде — лишь малая часть из потенциальных профессий ближайшего будущего.

65% нынешних школьников и студентов будут занимать должности, которых сейчас нет и в помине, подсчитали аналитики компаний Microsoft и The Future Laboratory. Там предположили, что уже через семь лет будут в ходу такие профессии, как биохакер и адвокат по роботэтике.

Ориентируемся на деньги

На какую зарплату сможет рассчитывать защитник прав роботов, предполагать сложно. Сейчас самые большие деньги в России получает представитель профессии, существующей веками — капитан океанского судна. По данным министерства труда и социальной защиты России, такой специалист зарабатывает в месяц полмиллиона рублей. На 320 тыс. рублей может рассчитывать командир воздушных судов.

future2 Сейчас самая высокооплачиваемая профессия в России — капитан океанского судна Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В топ-10 самых высокооплачиваемых профессий по версии Минтруда вошли также технолог золотодобывающей промышленности, главный тренер по хоккею, начальник строительного участка, стоматолог, инженер-электрик и аналитик в области информатики. Быстрее всего растут зарплаты в сфере научных исследований и разработок: за неполный год они увеличились на 11,4% — по цифрам наука обогнала даже добывающий сектор, подсчитали в профильном ведомстве.

В первом квартале 2018 года список самых доходных профессий, составленный компанией HeadHunter, возглавили программисты. Опрошенные порталом iz.ru эксперты сходятся во мнении, что IT — самая перспективная сфера как минимум на ближайшее десятилетие. Программирование уже активно преподают со школьного возраста, и это правильно — без него не обойтись, говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

— Если пять лет назад в требованиях практически не встречалось знание такого языка программирования как SQL, то сейчас это вполне себе естественное требование, которое идет чуть ли не по умолчанию, — отметила специалист в беседе с порталом iz.ru. По ее словам, программирование вплетается во многие профессии, в том числе сугубо гуманитарные. Например, от специалистов по персоналу требуют навыков по созданию чат-ботов, отслеживающих кандидатов на вакансии.

future3 Cейчас на рынке острый дефицит IT-специалистов и инженеров Фото: depositphotos/nd3000

— Если нынешний школьник обратит внимание на IT-сферу, он гарантированно будет востребован в ближайшие годы, — считают и в кадровом центре «Агентство 21 век». Там подчеркивают, что сейчас на рынке острый дефицит IT-специалистов. Причем внутри этого направления можно выбрать из множества вариантов — стать аналитиком, разработчиком, проектировщиком или вовсе выбрать специальность на стыке IT и медицины. Кадровики, с которыми пообщался корреспондент iz.ru, в один голос называют это одним из самых перспективных вариантов.

Автор цитаты — Еще одно востребованное направление — биотехнологии, в частности, генная инженерия, — рассказывает Мария Игнатова.

Выпускники, которые займутся изучением биотехнологий и фармацевтики, могут рассчитывать в будущем на успешное трудоустройство, предполагает руководитель службы исследований HeadHunter. Туда же можно отнести всё, что связано с робототехникой.

— Мы ожидаем, что все инженерные профессии начнут набирать обороты, — поясняет собеседница портала. — Раньше они были непривлекательны из-за низких зарплат и ряда других исторически сложившихся факторов. Сейчас инженеры — очень дефицитные кадры.

В IT-волну можно влиться, освоив навыки маркетинга в сфере digital. Таких специалистов на рынке тоже не хватает, говорят в «Агентстве 21 век». С ними согласен независимый HR-эксперт Александр Сивогривов.

— Я убежден, что будут востребованы и специалисты в области промышленного и компьютерного дизайна, — сказал он порталу iz.ru. По мнению эксперта, желающих всё равно будет много, а потому «выживать будут только талантливые».

Встроиться в гостренд

Прогнозировать даже на перспективу в пять лет очень сложно, говорит Александр Сивогривов. Выбирать специальность можно исходя из того, какие отрасли активнее всего поддерживает государство.

— У нас всё-таки идет импортозамещение, развиваются какие-то определенные направления в производстве, — рассуждает специалист по рынку труда. — На основании того, куда государство выделяет деньги и в каких сферах идет прирост в экономике, нужно принимать решение.

future4 Справочник Минтруда утверждает, что рабочие специальности по-прежнему востребованы Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В 2015 году Минтруда выпустило справочник новых и перспективных профессий, востребованных на рынке. Больше половины вошедших в перечень специальностей — рабочие, требующие среднего профобразования. Это автомеханик, мастер-столяр, сварщик, фрезеровщик, а также косметолог, лаборант химического анализа, графический дизайнер и еще десятки различных специальностей. К 2020 году, по последним оценкам чиновников, подскочит спрос на строителей, специалистов в области торговли, услуг и операций с недвижимостью. А вот сотрудников обрабатывающих производств станет в разы меньше.

Нужно учитывать, что потребности в кадрах варьируются в зависимости от территории. На Дальнем Востоке, например, критический дефицит кадров в электро- и теплоэнергетике, машиностроении и др. — до 2025 года для обучения по целевому набору филиалы в регионе откроют МГИМО, МАИ, ИТМО, Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина. В Карелии не хватает продавцов и поваров, в Алтайском и Ставропольском краях — врачей, в Чечне — страховщиков.

Чиновники и кадровики говорят об одном — присмотреться стоит к специальностям в сфере сельского хозяйства.

— Действительно, есть тенденция развития агросектора, — рассказывает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. — Идет хорошая трансформация в этом направлении, мы ожидаем всплеска вакансий. Хотя стоит учитывать, что агросектор всё-таки достаточно ограниченный в силу климатических условий.

Ожидание и реальность

Пока сельское хозяйство не самая выгодная сфера, если руководствоваться цифрами. В прошлом году специалисты РАНХиГС изучили, как трудоустроились выпускники 2010–2015 годов. Выяснилось, что среди них больше всего получают специалисты по рыболовству (в среднем 36,8 тыс. рублей) и добыче ископаемых (36,3 тыс. рублей). А вот задействованные в агросекторе выпускники оказались в аутсайдерах со средней зарплатой в 20 тыс. рублей. Примерно на том же уровне те, кто пошли работать в сферу социальных услуг и образования.

future5 Работа в агросекторе сейчас низко оплачивается, однако перспективы роста есть Фото: depositphotos/michaeljung

Вне зависимости от выбранной сферы выпускники хотят работать в одних и тех же компаниях, судя по рейтингу самых популярных работодателей, составленному в конце прошлого года компанией Universum по итогам опроса 21 тыс. респондентов. В числе самых желанных мест трудоустройства — «Газпром», «Лукойл», Google, «Яндекс», Microsoft, Mail.ru, IKEA — тренд на IT налицо.

А вот родители будущее своих детей видят совсем иначе. 35% россиян хотят, чтобы их отпрыски стали врачами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второй по популярности вариант — служба в военных структурах (13%), третий — юриспруденция (11%).

Занято надолго

Последний вариант противоречит тенденциям рынка — уже несколько лет он переполнен юристами. Несмотря на это, в прошлом году бюджетные места на юридических факультетах заняли 5,5 тыс. человек. По оценкам рекрутеров, на одну вакансию в этой сфере претендуют по меньшей мере десять соискателей. Примерно та же карта — у экономистов.

Автор цитаты — В эту сферу точно не нужно идти, она слишком переполнена, — утверждают в кадровом центре «Агентство 21 век». — Когда появляется вакансия для экономистов, откликов масса.

По словам представителя агентства, не лучше расклад среди бухгалтеров — выбирать из вакансий им не приходится.

— Те, кто говорят, что бухгалтер — это умирающая профессия, не знают, каким образом у нас обстоит дело с отчетностью и штрафами за нее, — спорит гендиректор агентства «1000 кадров» Мария Маргулис. — Может, в каких-то странах она и умирает, но в РФ востребована и будет востребована.

future6 Юристов, экономистов и бухгалтеров ожидает высокая конкуренция на рынке труда Фото: depositphotos/stokkete

В беседе с порталом iz.ru она отметила, что с юристами ситуация тоже не так однозначна. Людей с профильным дипломом, может, и переизбыток, но хороших юристов, которые «по-настоящему разбираются в нашем запутанном законодательстве и могут предложить клиенту какое-то не кондовое решение», дефицит, подчеркивает Мария Маргулис. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова заверяет, что не у дел не останутся и представители гуманитарных специальностей. По ее словам, сейчас всё больше востребованы люди со знанием основ психологии.

Во всех сферах работодатели охотятся за специалистами со смежными навыками.

— Сейчас в тренде кроссдисциплинарные специальности, пример — биофизик. Время, когда можно жить с одной специальностью, уходит в прошлое, — отмечает гендиректор агентства «1000 кадров». Это требует от специалиста готовности постоянно учиться. Так что для выпускников сезона 2018/2019 вуз — не конечная точка.