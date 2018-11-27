Программисты и прагматики: 40% студентов смогут легко найти работу

Самый востребованный в цифровой экономике тип студентов — «прагматики». Они используют Сеть для самообразования и посвящают этому три-четыре часа в день, а профессию выбирают после серьезного анализа рынка труда. Таких студентов в вузах 40%, их больше всего ждут работодатели в России и за рубежом, показало исследование Финансового университета при правительстве РФ, с которым ознакомились «Известия». Однако «цифровой разрыв» между студентами и преподавателями приводит к тому, что учащиеся недополучают профессиональных знаний.

Прагматики, идеалисты и догоняющие

Наиболее востребованные в цифровой экономике студенты ориентированы на компетенции будущего. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, посвященном профессиональным стратегиям российской молодежи в цифровую эпоху. Таких «прагматиков» в вузах 40%, подсчитали аналитики. Основной костяк — гуманитарии и технари, которые ответственно подходят к выбору профессии. А почти половина из них еще и внимательно присматривается к потенциальным работодателям.

— Такие молодые люди сначала изучают рынок труда и собирают информацию о работодателях и только потом определяются с поступлением в вуз и специализацией. Для подобного типа молодежи характерно умеренное и конструктивное использование цифровых технологий. На образование и повышение компетенций они тратят не более трех-четырех часов в день, — пояснила «Известиям» руководитель исследования, профессор департамента политологии Финуниверситета, доктор политических наук Елена Бродовская. — У «прагматиков» также сформирован иммунитет к деструктивному влиянию цифровой среды.

Представителей этой категории больше всего среди будущих инженеров, программистов, экономистов, юристов, социологов.

Второй тип студентов — «идеалисты» (28%) — проводят в Сети ежедневно более семи часов, используя образовательный и развлекательный контент. Их отличие от прагматиков связано с подходом к выбору будущей профессии. Менее половины «идеалистов» думают о том, кто может быть их потенциальным работодателем после окончания вуза. При этом большинство из них считает важным, чтобы сама по себе профессия была интересной. По выбору специальности они близки к «прагматикам» — отличается в основном подход к планированию.

32% российской молодежи — «догоняющие», или «традиционалисты», отмечают исследователи Финансового университета. Это самая инертная с точки зрения цифровой экономики часть студенчества. Им свойственно игнорирование интернета или использование его не более двух часов в день. Также они скептически относятся к онлайн-активности, не готовы к развитию бизнеса в Сети. У них не сформировано осознанное и мотивированное отношение к выбору профессии. Для них заработок гораздо значимее, чем содержание профессии. Представителей этой категории больше среди будущих физиков, химиков, биологов, военных, врачей.

Исследователи делают вывод, что у «прагматиков» больше всего возможностей быстро найти работу и удачно вписаться в цифровую экономику. «Идеалисты» же могут «запутаться» в Сети, а «догоняющим» будет мешать отставание в сфере новых технологий.

Гипермобильное поколение

Несмотря на это разделение, 90,2% российских студентов считает интернет важным или незаменимым источником информации. Для современной молодежи характерна гипермобильность: 87% считает, что профессий в жизни человека может быть много, а 89% убеждены, что умение и готовность учиться на протяжении всей жизни гарантирует успех.

Большинство представителей «поколения Z», несмотря на различия в группах, ориентированы на установки, которые соответствуют требованиям современного рынка труда, считают исследователи.

— Данные, полученные нами при опросах и тестированиях, говорят о необходимости создания цифровой среды, соответствующей ожиданиям молодежи. В противном случае мобильные и успешные выпускники вузов могут уехать в другие страны, — отметила Елена Бродовская.

Авторы работы считают, что отечественным вузам и школам необходимо преодолеть отставание от западных учебных заведений в профессиональной навигации. Видеолекции, семинары, мастер-классы представлены только на сайтах 26,9% ведущих вузов России, при этом аналогичный показатель у зарубежных ведущих университетов — 53,3%.

Ситуативное планирование и творческий подход к видению своего будущего — не такие уж плохие качества, отметил в разговор с «Известиями» директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

— Зачастую молодые люди не имеют рациональных планов, но достигают большого прорыва в новых направлениях науки и деятельности. Идеалисты, как показывают исследования по всему миру, умеют создавать новое, — отметил он.

Традиционалисты тоже важны, потому что лишь стабильное общество, состоящее не только из новаторов и творцов, может развиваться системно, без саморазрушения, подчеркнул эксперт.

Общероссийское исследование Финансового университета было посвящено влиянию цифровых технологий на профессиональную культуру молодежи. Оно включало массовый онлайн-опрос 1,5 тыс. респондентов (молодежь в возрасте 15-24 лет и экспертный опрос ведущих специалистов в сфере цифровизации образования), а также личные интервью со старшеклассниками и студентами, сравнительный анализ открытых данных сайтов 56 ведущих вузов по версии QS-2018 и QS BRICS-2018.