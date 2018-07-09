По обмену опытом

Крупные индустриальные предприятия постоянно испытывают дефицит квалифицированных кадров. Потребность в специалистах настолько остра, что производственники готовы инвестировать в обучение — открывая в вузах собственные кафедры и формируя профильные учебные программы.

«Собственные кафедры существенно ускоряют подготовку студентов к работе в реальном секторе. На Физтехе их называют базовыми. Обучаясь на базовых кафедрах студенты перенимают опыт у специалистов организаций-партнеров, принимают участие в производственных проектах. В знаменитую систему Физтеха изначально входила тактика интенсивной подготовки студентов. Пройдя ее, выпускникам не приходится тратить пару лет на адаптацию к работе», — рассказывает Алексей Малеев, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ, основатель и руководитель Moscow Workshops ICPC.

Сейчас в МФТИ действуют кафедра анализа данных «Яндекса»; кафедра теоретической и прикладной информатики Parallels и Acronis; кафедра машинного обучения и криптографии с JetBrains и Acronis; кафедра корпоративных информационных систем с 1C; кафедра распознавания изображений и обработки текста и кафедра компьютерной лингвистики с Abbyy; совместный научно-исследовательский центр кафедры вычислительной математики и Parallels, проект «Технотрек» с Mail.Ru.Group. Работает и несколько кафедр, на первый взгляд не имеющих явного отношения к физическим наукам: банковских информационных технологий «Сбербанк-Технологий», финансовых технологий Тинькофф Банка и совместная с компанией «ВкусВилл» лаборатория гибридных интеллектуальных систем. Совместные кафедры — это не просто форма спонсирования подготовки нужных студентов. Практики, сотрудники компаний, сами принимают участие в учебном процессе, обучая учащихся прикладным навыкам.

Крупным предприятиям выгодно иметь свои кафедры в университетах — они являются гарантированным поставщиком пригодных для работы специалистов. Вопрос: полезно ли такое совмещение для вузов.

«Совместная работа вузов и компаний обеспечивает обмен компетенциями. Это хорошо видно на примере IT-индустрии. Развитие в этой области очень быстрое, и технологические скачки происходят чаще в компаниях, а не в академической среде. Компетенции практиков впитываются профессурой, по ним дальше учатся следующие поколения студентов. Когда мы запустили «Технотрек» совместно с Mail.Ru Group, в МФТИ появилась программа разработки мобильных приложений. Студенты могут обучаться по этой программе по собственному желанию по вечерам и, выпускаясь из университета, уже обладают дополнительными востребованными навыками. В большинстве вузов традиционно сохраняется тенденция к индивидуальному обучению, а учеба на базовых кафедрах отличается большим уклоном в командную работу. Это тоже дает конкурентное преимущество студентам», — уверен Алексей Малеев.

На собственных кафедрах компании обучают не только российских студентов. Так, компания «Русал» привезла в Сибирский федеральный университет 25 студентов с Ямайки, победителей конкурсного отбора на участие в стипендиальной программе, которую спонсирует «Русал». Эти студенты учатся на разных направлениях, группа металлургов является самой многочисленной, в ней проходят обучение десять студентов. «У ребят очень большая мотивация к обучению. Из всего потока студентов они подходят к заданиям наиболее ответственно. Несмотря на то что основной сложностью для ямайских студентов на данном этапе остается язык, все старались защитить свои работы на русском», — рассказала доцент кафедры автоматизации производственных процессов в металлургии ИЦМиМ СФУ Татьяна Донцова.

На корпоративных кафедрах преподают как профессиональные сотрудники вузов, так и представители компаний партнеров. Скажем, в проекте «Технотрек» МФТИ 75% преподавателей — практики из IT-индустрии. За счет привлечения практиков студентам обеспечен разносторонний подход к знаниям, который гарантирует более высокий уровень образования.