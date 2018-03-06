«Нам нужны люди, готовые к вызову»

Президент России Владимир Путин посетил Свердловскую область. В Нижнем Тагиле глава государства пообщался с рабочими «Уралвагонзавода» и принял участие в работе Всероссийского форума рабочей молодежи. Российский лидер рассказал, какие кадры требуются новой экономике, как обратить в свою пользу роботизацию производств, и высказался за разработку закона о наставничестве. Глава государства также заявил, что не видит ничего страшного в отходе от разделения профессий на «мужские» и «женские», рассказав, кем работали его дед и отец.

НПК «Уралвагон­завод» — единственный российский производитель танков и один из крупнейших производителей железнодорож­ной техники. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. В прошлом году в центре под­готовки персонала этой компании прошли обучение по рабочим профессиям более 18 тыс. человек.

Прибыв на завод, президент осмотрел продукцию, которая выпускается «Уралвагонзаводом» для гражданского назначения, — новые грузовые вагоны и трамвай. Во время встречи с работниками предприятия глава государства отметил, что впечатлен новой российской техникой. Рабочие, в свою очередь, подчеркнули, что сделали правильный выбор, поддержав Владимира Путина на выборах в 2012 году, — за прошедшие шесть лет в их жизни многое изменилось в лучшую сторону.

— Я старался вас не подвести, — сказал глава государства.

В ходе беседы сотрудники предприятия посетовали на нехватку вузов и их филиалов в Нижнем Тагиле. Молодежь вынуждена уезжать в другие города, чтобы получить хоть какое-то образование, и в итоге возвращаются не все. Владимир Путин заметил, что сокращение образовательных структур было вынужденным: в какой-то момент их количество подменило собой качество.

— Значительная часть из них — надо это признать и сказать по-честному — превратилась не в вузы, а превратилась в лаборатории по штамповке «корочек», — пояснил президент, добавив, что в итоге назрела необходимость закрывать конторы «Рога и копыта», которые не дают ничего, кроме бумажки.

При этом глава государства пообещал подумать об открытии новых филиалов вузов совместно с крупными предприятиями и с принципиально другим качеством образования.

Завершив встречу с сотрудниками предприятия, российский лидер отправился на VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который призван повысить популярность рабочих профессий. В мероприятии принимают участие более 300 человек — представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также лидеры молодежных профессиональных сообществ. Выступая перед участниками, президент подчеркнул: России нужны специалисты с инженерными знаниями.

— Нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено. Нужны люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной, — сказал глава государства. — Что касается обороны, то я прямо сказал, может быть, кто-то из вас слышал, что все современные виды вооружений, которые у нас сейчас разработаны, поступают на вооружение, это результат работы наших ученых, конструкторов, инженеров.

Президент напомнил: все периоды бурного развития страны, революционных преобразований в ее истории начинались с подготовки кадров. Так было, например, когда по инициативе Петра Великого в России начали создаваться специализированные школы — навигации, по артиллерийскому делу, медицине.

— Потом в конце XIX века всё повторилось, когда началось бурное развитие, индустриализация страны на новой базе, России, всё то же самое повторилось с подготовкой кадров; в 1920–1930-е годы опять вернулись к этому. И сейчас мы находимся на такой же стадии развития. Нам нужны, конечно, я уже об этом сказал, сейчас я монолог заканчиваю, люди с новыми знаниями, новыми подходами, что называется, готовые к вызову. Те, кто в душе и сердце хочет ответить на этот вызов, готов это сделать и искренне будет к этому стремиться. А если так, то обязательно будет добиваться результата, — сказал президент.

У главы государства поинтересовались, не планируется ли принять специальный федеральный закон о наставничестве.

— Давайте мы это проработаем, — согласился Владимир Путин. — Во всяком случае, это было бы хорошей поддержкой [наставничества] со стороны государства. Я думаю, это возможно.

Президент признался, что и у него в свое время были наставники — «очень мудрые, грамотные, очень порядочные люди», которым Владимир Путин благодарен.

Одна из участниц форума спросила у президента, насколько актуально сейчас разделение профессий на «мужские» и «женские». По ее словам, женщины сегодня всё чаще становятся инженерами или сварщиками, а мужчины находят себя в специальности повара или стилиста. Российский лидер заметил, что такое деление — обычный штамп в общественном сознании.

— И за этим штампом, как и за любым штампом, мало что стоит на самом деле, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин рассказал, что его дед был поваром, а отец — мастером на вагоностроительном заводе в Ленинграде.

— И отец, и дед — они были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что они делают, — отметил президент. — Современные условия производства просто расширяют эти возможности, прежде всего для женщин, конечно. То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники, современных знаний становится абсолютно доступным, и женщины там проявляют себя очень эффективно. Знаете, что самое главное? Чтобы по душе было. Если по душе — человек будет добиваться результата.

Спросили участники форума и о перспективах замены рабочих на заводах роботами. Глава государства пояснил, что такая «угроза существует, но так было всегда, на протяжении всей истории человечества при новых технологических революциях». Переквалификация и постоянное обучение помогут снизить риски при роботизации производств. Владимир Путин также отметил, что с применением новых технологий, искусственного интеллекта, достижений в области медицины и генетики производительность труда будет только расти.