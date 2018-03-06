Службы занятости остаются не у дел

Россияне так и не стали доверять службам занятости. В 2016–2017 годах туда обратились только 15% соискателей, а в частные кадровые агентства и вовсе 1%. По данным Росстата, больше трети безработных уверены, что госсистема трудоустройства ничем им не поможет. Каждый четвертый заявил, что предпочитает обходиться без посредников. В Минтруде отмечают, что службы занятости — основной помощник для тех, кто долгое время не может найти работу самостоятельно.

Среди соискателей старше 16 лет в 2016–2017 годах только 15% попросили у государства помощи в поиске работы. Это несколько больше, чем в 2015-м (13%). Такие данные содержатся в итогах всероссийского выборочного наблюдения Росстата.

Главная причина: у соискателей нет уверенности, что служба занятости может им помочь (39%). Четверть опрошенных считают, что могут найти работу без посредников. 8% пожаловались на большие очереди и неудобный график работы государственных центров. 6% заявили, что до них далеко добираться.

Меньше всего уповают на госслужбу занятости в Белгородской (0,7%), Новосибирской (2%) областях, Кабардино-Балкарской республике (3%), Санкт-Петербурге (3,5%) и Москве (4,5%). Больше всего — в Ингушетии (71%), Тверской области (36%), Чечне (34%), Татарстане (32%).

В частные кадровые агентства, по данным Росстата, обращался в 2016–2017 годах всего 1% соискателей.

В Минтруде «Известиям» рассказали, что ориентируются на ежемесячные обследования рабочей силы, которые также проводит Росстат. Согласно этим данным, в службы занятости в III квартале 2017-го обратились 28,1% соискателей. Параллельно они могли искать работу и другими способами — через знакомых, объявления в интернете и т.д.

В ведомстве убеждены, что государственные службы занятости — ключевой институт современного рынка труда. Особенно для тех, кто долго не может найти работу самостоятельно, так как на биржах труда помогают пройти профориентацию и переобучение. Ежегодно в службы занятости обращается 4 млн человек — в том числе инвалиды, одинокие и многодетные родители, выпускники детдомов, беженцы, бывшие заключенные.

Однако в Минтруде признают, что помочь найти работу удается не всем. По итогам 2016 года было трудоустроено 64,4%. Данных за 2017 год ведомство не предоставило.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что нормативные положения, которые обязывают работодателей сообщать на биржи труда о своих вакансиях, не носят безусловный характер. Поэтому самые интересные и высокооплачиваемые ставки до службы занятости могут не дойти.

По мнению Александра Щербакова, на Северном Кавказе люди обращаются к службе занятости как к источнику дохода, от которого не стоит отказываться. При этом они могут быть неформально трудоустроены.

Замдиректора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников напомнил, что низкий спрос на услуги госцентров занятости был всегда. В них обращаются люди, не слишком требовательные к месту работы, а также те, для которых получение даже небольшого пособия имеет большую ценность.

Эксперт отметил, что показатели по Ингушетии указывают на высокий уровень безработицы в регионе.

В министерстве труда, занятости и социального развития республики это подтвердили: на одно рабочее место претендуют 60 человек, зарегистрированных на бирже труда. С помощью центров занятости работу получают только 17% населения.

В Белгородской области невысокий процент обратившихся в службу занятости объясняют низким уровнем безработицы в регионе.

— На конец 2017 года уровень безработицы по методологии МОТ соответствовал значению 3,8%, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,68%, — пояснили «Известиям» в управлении по труду и занятости населения Белгородской области.

Как писали «Известия», в России самый востребованный способ поиска работы — по знакомым. На втором месте по популярности — просмотр объявлений в интернете, на третьем — непосредственное обращение к работодателю.