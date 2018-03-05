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Безработица в январе сократилась на 9% по сравнению с прошлым годом

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Численность безработных граждан РФ в январе сократилась на 8,7% по сравнению с показателям этого месяца в 2017 году. Такие данные приводятся в оперативном докладе Росстата.

По предварительным подсчетам, число незанятых граждан достигло 3,9 млн человек или 5,2% экономически активного населения. При этом доля экономически активного населения от общего числа граждан составила 52% или 75,8 млн человек.

В январе текущего года в учреждениях службы занятости были зарегистрированы 800 тыс. человек, что меньше аналогичного показателя в прошлом году на 13,3%.

Ранее министр труда Максим Топилин сообщил, что работодатели не должны самостоятельно принимать решение об ограничении допуска женщин к отдельным профессиям.

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