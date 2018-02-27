Топилин рассказал об ограничении работодателями женских профессий

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что работодатели не должны самостоятельно формировать список ограничений для допуска женщин к отдельным профессиям. Об этом он рассказал журналистам в Совете Федерации во вторник, 27 февраля.

По его словам, перечень подобных профессий должен регулярно пересматриваться в связи с улучшениями условий труда, но выразил надежду, что это никогда не будут делать сами работодатели, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что разрешить компаниям самостоятельно формировать ограничения для допуска женщин к некоторым профессиям по согласованию с профсоюзами предложили сотрудники РЖД.

На сегодняшний день ограничения для женщин существуют во многих отраслях, в том числе на железнодорожном транспорте, горных работах, металлообработке и работах со свинцом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Министерство труда и социальной защиты России готовит поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации», которые позволят повысить пособия по безработице.