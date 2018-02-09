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Минтруд проследит за выплатами на первенцев

Ведомство обязало регионы еженедельно отчитываться о проделанной работе
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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За своевременностью денежных выплат на первого и второго ребенка в 2018 году проследит Минтруд. Для этого в ведомстве обязали регионы еженедельно отчитываться о количестве поданных заявок и выплаченных пособий. Деньги на первенца выделяются из федерального бюджета, на второго ребенка — из средств материнского капитала. Отчеты помогут  проследить, чтобы материальная помощь вовремя доходила до адресата, и оценить  эффективность мер по увеличению рождаемости. 

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Кому положено пособие за рождение первого ребенка

Власти субъектов будут еженедельно отчитываться о ситуации с новыми пособиями на рождение или усыновление первого и второго ребенка. Письмо с таким поручением Минтруд направил в регионы в январе. В отчетности должны быть данные о численности обратившихся за назначением ежемесячной выплаты, количестве уже назначенных и выданных ежемесячных пособий, а также объеме расходов, отмечено в документе (копия есть в распоряжении «Известий»).

С 1 января этого года по поручению президента Владимира Путина российским семьям выплачивают новое ежемесячное пособие на первенца. Его размер соответствует установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. В среднем по стране выплата составит около 10,5 тыс. рублей. Она полагается нуждающимся семьям, они будут получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года. Аналогичная выплата с 2018 года предусмотрена и при рождении второго ребенка — только уже за счет средств материнского капитала. Новые пособия утверждены федеральным законом от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В Минтруде «Известиям» рассказали, что, благодаря новой форме отчетности, смогут контролировать деятельность регионов по выплате пособий, это также позволит оценить динамику рождаемости и объем необходимых бюджетных средств.

В ведомстве не уточнили, на какое количество детей уже назначены выплаты. Ранее сообщалось, что ежегодно пособия на первенца будут получать около 340 тыс. семей.

В Минтруде также рассказали, что средства на пособия для первенцев выделяются из федерального бюджета. Они направляются в регионы по их заявкам. Первые транши ушли в субъекты в январе. Чтобы начать получать выплаты, родители ребенка должны обратиться с заявлением в органы соцзащиты. Новая форма отчетности поможет контролировать своевременность выплат, отметили в Минтруде.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко отметила, что на пособие могут рассчитывать только семьи с низким достатком, поэтому им важно получать его вовремя. 

— Всё новое может столкнуться с проблемой нерегулярного исполнения, потому что в регионах еще нет практики исполнения этого закона. Но если выплаты будут проверяться, то эта важная и необходимая для семей помощь будет доходить вовремя. Это хорошая поддержка для покупки самых необходимых вещей, — считает эксперт.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что требование о регулярной отчетности неудивительно на начальном этапе. Он пояснил, что Минтруд прибегает к этому, потому что не во всех регионах отлажена система выплат, однако после нескольких месяцев такого тотального контроля, необходимость в отчетах отпадет. По его словам, это выполнимое требование. 

— Регионы готовы к такой отчетности, потому что все формы сбора данных — электронные, — пояснил он. 

Ранее «Известия» сообщали, что Минтруд направил губернаторам письма с просьбой принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к действующим федеральным. Речь идет о денежных выплатах, к примеру, региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий для семей, создании 12-часовых детских садов.

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