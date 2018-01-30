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Минтруд займется повышением комфорта социальных учреждений РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Минтруд намерен повысить комфорт и доступность социальных учреждений России для населения, работа в этом направлении уже ведется, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе рабочего визита в Республику Адыгея.

«Сейчас мы внимательно работаем над тем, как сделать учреждения социального обслуживания населения более комфортными и доступными — чтобы они соответствовали необходимым стандартам», — приводит «РИА Новости» заявление министра.

В ходе визита в Адыгею Топилин осмотрел учреждения социального обслуживания населения, а также открыл после реконструкции детское отделение Адамийского психоневрологического дома-интерната.

Топилин также лично поздравил женщину, которая оформила пособие на первого ребенка.

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