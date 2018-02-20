Прямой эфир

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд предлагает с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник, 20 февраля, на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе поясняется, что, исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 и 2016 годы, темп ее роста за прошлый год составил 102,9%.

«В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рубля. По оценке Минтруда, пенсия увеличится почти у 3,9 млн пенсионеров. Расходы на апрельскую индексацию составят 1,07 млрд руб. в месяц, или 9,6 млрд руб. до конца 2018 года.

Портал iz.ru писал о заявлении вице-премьера РФ Ольги Голодец о том, что повышение пенсии до 25 тыс. рублей является приоритетной задачей, которую стоит перед российским правительством. Она отметила, что достижение этой цели зависит от роста экономики, уровня ВВП и производительности труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве разработали систему обучения медиков до самого выхода на пенсию
Ежемесячные выплаты для федеральных льготников увеличили на 2,5%
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017