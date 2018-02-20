Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии

Минтруд предлагает с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник, 20 февраля, на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе поясняется, что, исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 и 2016 годы, темп ее роста за прошлый год составил 102,9%.

«В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рубля. По оценке Минтруда, пенсия увеличится почти у 3,9 млн пенсионеров. Расходы на апрельскую индексацию составят 1,07 млрд руб. в месяц, или 9,6 млрд руб. до конца 2018 года.

Портал iz.ru писал о заявлении вице-премьера РФ Ольги Голодец о том, что повышение пенсии до 25 тыс. рублей является приоритетной задачей, которую стоит перед российским правительством. Она отметила, что достижение этой цели зависит от роста экономики, уровня ВВП и производительности труда.