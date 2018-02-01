Ежемесячные выплаты для федеральных льготников увеличили на 2,5%

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников будет проиндексирована на 2,5% и составит 1075,19 рубля в месяц. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Имеющие право на получение набора социальных услуг федеральные льготники могут выбирать, каким образом получать их: в денежном эквиваленте или в натуральной форме.

В соответствии с законодательством набор социальных услуг можно заменить деньгами как частично, так и в полном объеме. В стоимость набора социальных услуг входит обеспечение необходимыми медикаментами — 828 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 128 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей.

В настоящее время ПФР производит ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и другим категориям граждан. Всего к федеральным льготникам относится более 15,4 млн человек, передает НСН.

Общие расходы на выплаты всех видов с учетом индексации, запланированные в бюджете фонда, составляют 450,6 млрд рублей.