Прямой эфир

Ежемесячные выплаты для федеральных льготников увеличили на 2,5%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников будет проиндексирована на 2,5% и составит 1075,19 рубля в месяц. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Имеющие право на получение набора социальных услуг федеральные льготники могут выбирать, каким образом получать их: в денежном эквиваленте или в натуральной форме.

В соответствии с законодательством набор социальных услуг можно заменить деньгами как частично, так и в полном объеме. В стоимость набора социальных услуг входит обеспечение необходимыми медикаментами — 828 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 128 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей.

В настоящее время ПФР производит ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и другим категориям граждан. Всего к федеральным льготникам относится более 15,4 млн человек, передает НСН.

Общие расходы на выплаты всех видов с учетом индексации, запланированные в бюджете фонда, составляют 450,6 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Налоговое время
Почему Минфин заявил о необходимости реформировать фискальную систему
ПФР рассказал о запланированном с февраля росте выплат льготникам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017