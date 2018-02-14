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В Минздраве разработали систему обучения медиков до самого выхода на пенсию

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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По новым правилам врачи будут получать образование в течение всей профессиональной деятельности, сообщила замруководителя правового департамента Минздрава Марина Лесникова на круглом столе в «Известиях», где обсуждалась проблема ответственности врачей.

«В последнее время внесено много изменений в законодательство в этой части. Преподаватели медицинских вузов получили право осуществлять медицинскую помощь, что несомненно повысило уровень практической подготовки», — сказала она, заметив, что с 2016 года начался переход к новой системе оценки квалификации и допуска к профессиональной деятельности, а именно аккредитации специалистов.

Лесникова отметила, что эта система основана на независимой оценке профессиональным сообществом уровня подготовки специалистов.

По ее словам, сейчас выпускник проходит трехстороннюю аккредитационную комиссию, в том числе очень жесткое тестирование, проверку практических навыков на симуляторе.

«Врач должен развиваться в течение всей жизни. Уже идет пилот по непрерывному образованию посредством сетевой формы обучения», — подчеркнула она.

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