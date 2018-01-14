Замглавы Минздрава назвал число уголовных дел по жалобам пациентов

Ежегодно в следственные органы поступает около трех тыс. жалоб с просьбами привлечь врача к уголовной ответственности, сообщил на круглом столе в «Известиях» статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

«Мне приходилось разговаривать с сотрудником Следственного комитета: в год поступает примерно 3 тыс. жалоб с просьбами привлечь к уголовной ответственности врача либо в связи со смертью пациента, либо по еще каким-то обстоятельствам. Но в год возбуждается не такое уж большое количество дел в целом по стране — порядка 200. До суда доходит в разы меньшее количество дел», — подчеркнул замминистра.

По его словам, в каждой ситуации необходимо «исходить из определенного баланса интересов и защищенности врача и пациента».

В то же время Костенников отметил, что не видит причин декриминализировать положения УК об обороте наркотических средств и психотропных веществ применительно к врачам.

«Я сталкивался и с этой проблемой, и с обращениями правозащитников уменьшить тяжесть уголовной ответственности и даже декриминализировать деяния, которые предусмотрены УК за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ», — заявил замглавы ведомства.

«Они считают, что эти правила и наличие уголовной ответственности побуждают врача бояться назначать наркотические средства. Однако никто не снимал и проблему утечки в незаконный оборот препаратов и веществ. Проанализировав ситуацию, мы упростили ряд правил, они стали гуманнее. Но сама возможность уголовной ответственности за выполнение уже смягченных правил всё равно должна быть», — считает он.

Замглавы Росздравнадзора Ирина Серёгина, в свою очередь, добавила, что со стороны Минздрава России — как нормативного регулятора в сфере здравоохранения — по вопросу обезболивания была проведена серьезная работа, внесены дополнения в действующие нормативные документы.

«Упрощены процедуры выписки, отпуска и перевозки наркотических средств для обезболивания, увеличен срок действия рецепта на наркотические препараты до 15 дней, разрешен отпуск обезболивающих препаратов в ФАПах, в тех местах, где отсутствуют аптеки», — сказала Серёгина. Она добавила, что решение этих вопросов сегодня в большей степени относится к организации этой работы на местах в субъектах Российской Федерации.