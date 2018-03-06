Численность безработных возвращается к докризисным уровням

Количество безработных в России возвращается к докризисному показателю 2014 года и составило в прошлом году 4 млн человек, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Таким образом, к декабрю 2017 года уровень безработицы с исключением сезонного фактора опустился до отметки 5%. Эту тенденцию формирует не только оживление экономики, но и сокращение трудоспособного населения — примерно на 1 млн человек, по оценке того же Росстата. Работодатели в условиях растущей конкуренции за профессионалов вынуждены повышать зарплаты, что, по оценкам Центробанка, создает инфляционные риски. Для их нивелирования необходимо повысить производительность труда, считают эксперты.

За 2017 год количество безработных в России сократилось с 4,2 млн до 4 млн человек, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Таким образом, по итогам прошлого года количество незанятых в экономике практически вернулось к докризисному показателю 2014 года, когда их было 3,9 млн человек. При этом численность трудоспособного населения за год сократилась на 1 млн человек и составила порядка 83 млн человек.

В связи с сокращением количества неработающих россиян уровень безработицы к концу прошлого года с исключением сезонного фактора составил рекордно низкие 5%, отмечает Минэкономразвития в своей «Картине экономики» за февраль. Несмотря на то что численность соискателей работы снижается, количество предлагаемых вакансий меньше не становится. По подсчетам Минэкономразвития, в декабре так называемый коэффициент напряженности (соотношение безработных к количеству предлагаемых мест работы) приблизился к минимальным значениям с 2007 года: на 100 предлагаемых вакансий приходилось 50 потенциальных работников.

Складывающаяся ситуация на рынке труда вызывает обеспокоенность в Центральном банке. В своем последнем релизе по ключевой ставке регулятор отметил, что усиление дефицита трудовых ресурсов может привести к тому, что уровень зарплат будет расти быстрее, чем производительность труда. Это, в свою очередь, будет оказывать давление на инфляцию в сторону повышения. Всего в прошлом году размер оплаты труда вырос на 5,8%, что превысило инфляцию более чем в два раза, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

По оценке замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максима Петроневича, вклад сокращения численности занятых в рост зарплат не превышает 1 процентного пункта. Основным источником увеличения зарплат, по его словам, является рост экономики и номинального ВВП (в прошлом году он составил 92 трлн рублей).

Замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов согласен с утверждением ЦБ и Минэкономразвития о том, что дефицит кадров оказывает давление на рост зарплат, а это, в свою очередь, подстегивает потребительский спрос и инфляцию. Он считает, что в этом случае для исключения проинфляционного давления необходимо, чтобы темпы роста производительности труда были больше, чем темпы роста зарплат.

Именно увеличение производительности труда в прошлом году на 1,9% обеспечило рост выпуска продукции в условиях сокращения численности занятых, констатирует Минэкономразвития в «Картине экономики» за февраль. О том, что производительность труда должна расти темпами по 5% в год, говорил и в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Для этого Минэк разработало специальный приоритетный проект, согласно которому к 2025 году этот показатель должен увеличиться на 30%.