Россияне предпочитают искать работу через знакомых

Чаще всего россияне ищут работу через знакомых, выяснили специалисты аналитического центра НАФИ. На втором месте — интернет-порталы, причем специализированные площадки для поиска вакансий не в лидерах, их обгоняют по популярности ресурсы объявлений, для которых рынок труда — непрофильный. По словам экспертов, тенденция вряд ли изменится, сайты по поиску работы в будущем сконцентрируются на узком сегменте — высококвалифицированных специалистах и управленцах.

Самый распространенный способ поиска работы в России — через знакомых, говорится в материалах исследования аналитического центра НАФИ (данные есть в распоряжении «Известий»). Об этом заявили 58% респондентов, а среди граждан 35–44 лет — 62%.

На втором месте по популярности онлайн-ресурсы — ими пользуется около трети (29%) опрошенных. Среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля выше — 49%. Биржи труда и компании, с которыми люди сотрудничали на прошлом месте работы, назвали в качестве потенциальных источников вакансий 13%. Наименее популярными оказались специализированные печатные издания и кадровые агентства — к ним прибегают 12% и 5% россиян соответственно.

Наиболее известными сайтами для поиска работы среди пользователей интернета (это 78% опрошенных) оказались, по данным исследования, avito.ru, hh.ru и rabota.ru. В пятерку также вошли job.ru и superjob.ru. Каждый пятый опрошенный (21%) не смог вспомнить ни одного ресурса.

Исследование провели в 42 регионах страны. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 140 населенных пунктов.

Как рассказала «Известиям» руководитель направления HR-исследований аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова, россияне ищут работу через знакомых, чтобы легче адаптироваться в будущем коллективе и получить из первых рук информацию об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании.

В Avito «Известиям» заявили, что вакансии на этом сайте в прошлом году размещали 700 тыс. работодателей. Преимуществом сервиса в компании считают мультикатегорийность.

В пресс-службе HeadHunter привели данные собственного исследования, проведенного в июле прошлого года. Согласно его результатам, hh.ru для поиска работы хотя бы раз пользовались 51,2% опрошенных, Avito — 51,7%. Среди тех, кто за последний месяц искал место трудоустройства на специализированных сайтах, к hh.ru обращались 43%, а к avito.ru — 37,9%.

Член НП «Эксперты рынка труда» Виктория Пятница считает, что в России так и не сложилась модель, при которой компании размещают вакансии на специализированных ресурсах, а подходящие для них кандидаты их там находят. На практике получается, что для многих обращение к знакомым дает лучший результат, чем размещение резюме на сайтах.

— С одной стороны, и сами соискатели не умеют правильно подать свое резюме — написать так, чтобы его заметили, — пояснила эксперт «Известиям». — Но даже если резюме составлено идеально, это ничего не гарантирует. Рекрутеры HR-служб компаний в последние годы вынуждены просматривать огромное количество резюме и просто физически не успевают внимательно рассмотреть каждого кандидата.

Виктория Пятница отметила, что эксперты рекомендуют соискателям не ждать звонков после отправки резюме, а звонить в компанию и спрашивать, рассмотрено ли оно. Однако большинство соискателей всё равно стесняются это делать.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов отметил, что многофункциональные площадки пользуются всё большей популярностью у пользователей.

— Сайты, которые привлекают любителей купли-продажи, электронные аукционы по продаже коллекционных вещей создают свои социальные сети, и в итоге эти площадки становятся местом, где можно пообщаться с коллегами и проконсультироваться по вопросам трудоустройства. Но среди работодателей новые каналы остаются недооцененными. Они по-прежнему ориентируются на традиционные сайты по поиску работы, — рассказал эксперт.

По мнению Александра Шатилова, будущее — за многофункциональными порталами. Однако специализированные сайты по поиску работы будут удерживать свои позиции в найме высококвалифицированных специалистов.

По данным Минтруда, на 19 декабря 2017 года в России числилось 756 тыс. безработных, стоящих на учете в службах занятости. За год (с 11 января по 12 декабря 2017-го) их стало меньше на 13,9%.