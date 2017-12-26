Повышение стажа работы позволит увеличить пенсии на 6%

Повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му и на 6% — к 2050 году. Это сделает бюджет ПФР более сбалансированным, говорится в расчетах РАНХиГС. Эксперты академии предлагают увеличить необходимый стаж работы с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов — с 11,4 до 70. По мнению экспертов и участников рынка, для того, чтобы уравновесить систему, этого недостаточно: нужно повышать пенсионный возраст и сокращать уровень теневого сектора экономики.

Для балансировки бюджета ПФР обсуждается идея повышения пенсионного возраста. Но одной этой мерой все проблемы пенсионной системы не решить. Сейчас чиновники и эксперты обсуждают новую идею — повышение минимального стажа и количества пенсионных баллов для выхода на заслуженный отдых, рассказали «Известиям» несколько источников в правительстве и экспертных организациях, которые проводят расчеты для ведомств.

«Известия» ознакомились с расчетами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Его схема выглядит так. Начиная с 2019-го следует постепенно увеличивать продолжительность минимального стажа — раз в 12 месяцев добавлять по два года, до тех пор, пока он не вырастет до 30 лет. При этом количество пенсионных коэффициентов нужно увеличивать по четыре в год до достижения 70. В этом случае к 2030 году количество получателей страховой пенсии сократится на 1,1 млн. Это позволит дополнительно увеличить размер выплат на 1,6% к 2030 году и на 6% к 2050 году. Экономия бюджета ПФР составит около 185,1 млрд рублей к 2030 году и 1,4 трлн рублей к 2050 году.

«Низкие требования для получения страховой пенсии по старости приводят к искажению страховых принципов пенсионной системы. Получателями пенсий оказываются индивиды, в недостаточной мере участвовавшие в формировании пенсий для предыдущих поколений пенсионеров и не внесших необходимый вклад в формирование своей пенсии», — подчеркивается в документе.

В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. В ПФР «Известиям» заявили, что в бюджете фонда на ближайшие три года не заложено серьезных изменений — в том числе и повышения пенсионного возраста.

— Общеустановленный пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет. Это одно из самых низких значений пенсионного возраста в мире. При этом созданы стимулы для более позднего выхода на пенсию, — рассказали в пресс-службе ПФР.

До 2015 года минимальный стаж для получения страховой пенсии в России составлял 5 лет. Однако потом вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие его постепенное повышение на один год до 15 лет. Минимально требуемое количество баллов в 2017 году — 11,4. Они также увеличиваются до 30 к 2024 году. Средний размер пенсии сейчас составляет 13,8 тыс. рублей.

Один из авторов расчетов, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин отметил, что увеличивать минимальный стаж и количество баллов нужно одновременно с повышением пенсионного возраста.

— Если мы хотим, чтобы размер выплат рос быстрее, чем сейчас, надо иметь в виду, что будет ухудшаться соотношение между численностью пенсионеров и трудоспособным населением. Поэтому надо повышать и возраст, и требования к минимальному стажу и минимальному количеству баллов. Невозможно обеспечить приемлемый уровень пенсий, если ожидаемый период ее получения 20 лет, а требуемый стаж — не более 15 лет, — подчеркнул Юрий Горлин.

Он добавил, что и этих двух мер для большей индексации пенсий недостаточно. Нужно еще сократить теневой сектор экономики.

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков считает, что мера по увеличению минимального стажа действительно может привести к сокращению дефицита ПФР, но вряд ли повлияет на величину выплат пенсионерам.

— Сейчас средний трудовой стаж людей, выходящих на пенсию, составляет около 35 лет. Стаж менее 15 лет имеют лишь около 3% граждан. Получается, что минимальный стаж нужно увеличить до 35–40 лет. Мы выступаем за увеличение пенсионного возраста — последовательное, постепенное. Чем раньше эта мера будет просчитана и принята, тем более плавным будет переход, — отметил Сергей Беляков.

Согласно закону о бюджете ПФР, в следующем году трансфер из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда составит 3,3 трлн рублей. К 2020 году он увеличится до 3,4 трлн рублей. Повышение пенсионного возраста, минимального стажа и минимального количества баллов действительно создадут возможности для дополнительной индексации пенсий. Однако Владимир Путин во время большой пресс-конференции в начале декабря подчеркивал, что все обсуждения по изменению пенсионной системы должны проходить открыто, с привлечением общественности.