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Около 6 млн работников вышли из теневой занятости с 2015 года

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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С 2015 года в России легализовано порядка 6 млн работников.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роструда, статистика свидетельствует об эффективности сформированной системы управления процессом легализации трудовых отношений.

В ведомстве также рассказали, что проводят анализ международной практики по реализации политики сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

Ранее Роструд проинформировал о том, что россияне стали реже погибать на рабочих местах, а глава ведомства Всеволод Вуколов посоветовал соотечественникам больше работать.

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