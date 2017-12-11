Около 6 млн работников вышли из теневой занятости с 2015 года

С 2015 года в России легализовано порядка 6 млн работников.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роструда, статистика свидетельствует об эффективности сформированной системы управления процессом легализации трудовых отношений.

В ведомстве также рассказали, что проводят анализ международной практики по реализации политики сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

Ранее Роструд проинформировал о том, что россияне стали реже погибать на рабочих местах, а глава ведомства Всеволод Вуколов посоветовал соотечественникам больше работать.