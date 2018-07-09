Студентов ждут на работе
Учиться нужно в вузе, наладившем сотрудничество с крупными компаниями, а работать — в Москве. Если гранит IT-наук студенту не поддается, стоит переключиться на экономику или юриспруденцию. Но главное — нельзя сдаваться: диплом нужно получить, ведь высшее образование обеспечит практически гарантированное трудоустройство. Такие выводы можно сделать, изучив результаты мониторинга зарплат и востребованности выпускников разных учебных заведений.
Согласно данным рейтинга интернет-ресурса Superjob students, по уровню зарплат, которые работодатели готовы платить выпускникам вузов, уже несколько лет лидирует три сферы — IT, экономика и юриспруденция. Мониторинг специалисты Superjob students ведут с 2011 года. Сейчас самые высокие средние зарплаты в IT-сфере — от 150 тыс. рублей в Москве до 74 тыс. в регионах. Экономисты и юристы находятся примерно на одном уровне, приходя со студенческой скамьи на зарплату 90–95 тыс. рублей в Москве и 53 тыс. в регионах. Также рейтинг отмечает прирост зарплат выпускникам и востребованность молодых специалистов в регионе обучения.
Вузовские данные в целом совпадают по качественным характеристикам с данными рейтинга Superjob students: самые большие зарплаты выпускникам платят в Москве; миграция выпускников по регионам составляет не более 4–5%; выпускники вузов с высоким средним баллом ЕГЭ ценятся значительно выше вне зависимости от отрасли.
Так, как рассказали «Известиям» в Университете нефти и газа имени Губкина, ежегодно находят работу по специальности почти 85% выпускников вуза. Ежегодный прирост зарплат в нефтегазовой сфере составляет 20–25%: если в 2014 году выпускники получали в среднем более 61 тыс. рублей, то в 2016- м их зарплаты выросли до 93,8 тыс.
Лилия Кирьянова, проректор по внешним связям Национального исследовательского Томского политехнического университета, говорит, что спрос на выпускников ТПУ превышает предложение в полтора раза, а количество трудоустроенных выпускников в последние годы стремится к 100%. Большинство выпускников определяются с местом работы еще во время учебы.
«Высокие показатели удается удержать благодаря тесному взаимодействию вуза более чем с 500 компаниями и организациями — партнерами вуза, — рассказала Лилия Кирьянова. — А также сохранившейся в ТПУ системе персонального трудоустройства молодых специалистов. Выпускники ТПУ востребованы не только на российском, но и на международном рынке. Это подтверждает большое количество заявок, поступающих из стран ближнего и дальнего зарубежья».
Зарплаты выпускников ТПУ разнятся по отраслям: больше всех зарабатывают специалисты по направлению «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» — в среднем 64 833 рубля; далее идет «Ядерная энергетика и технологии» со средней зарплатой 47 985 рублей; высокие зарплаты и в направлениях «Машиностроение» — 44 982 рубля, «Химические технологии» — 41 247 рублей, «Электро- и теплоэнергетика» — 39 338 рублей и «Физико-технические науки и технологии» — 37 813 рублей.
В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого «Известиям» рассказали, что 80% его выпускников находят работу по специальности, а средняя зарплата тех, кто устроился на работу в Северной столице, превышает 41 тыс. рублей.
Директор Центра развития карьеры РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Косарева говорит, что 88% выпускников вуза находят работу по специальности, причем 38% выпускников устраиваются на работу на предприятия, где проходили практику, а 4% организуют собственный бизнес сразу после получения диплома.
По словам заместителя директора Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ Лидии Камальдиновой, сейчас до 80% институтов следит за трудоустройством своих выпускников. «Сегодня это один из показателей оценки результатов деятельности вуза, — считает она. — Мониторинг трудоустройства выпускников в течение пяти лет проводит и Минобрнауки. Эффективность вуза оценивается в том числе и по показателю трудоустройства выпускников».
По данным НИУ ВШЭ, высшее образование после некоторого спада снова становится популярным — об этом свидетельствуют постоянно увеличивающийся конкурс в вузы и растущий проходной балл ЕГЭ. Молодежь стремится получить специальность в престижном вузе, диплом которого открывает большие возможности. Правда, по мнению специалистов, под хорошим образованием сейчас следует понимать ориентацию вуза на творческий рывок, открытия, инноватику — качества, в которых нуждается современный рынок труда.