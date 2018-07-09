Студентов ждут на работе

Учиться нужно в вузе, наладившем со­трудничество с крупными компани­ями, а работать — в Москве. Если гранит IT-наук студенту не поддается, стоит пе­реключиться на экономику или юриспру­денцию. Но главное — нельзя сдаваться: диплом нужно получить, ведь высшее образование обеспечит практически га­рантированное трудоустройство. Такие выводы можно сделать, изучив резуль­таты мониторинга зарплат и востребо­ванности выпускников разных учебных заведений.

Согласно данным рейтинга интер­нет-ресурса Superjob students, по уров­ню зарплат, которые работодатели го­товы платить выпускникам вузов, уже несколько лет лидирует три сферы — IT, экономика и юриспруденция. Монито­ринг специалисты Superjob students ведут с 2011 года. Сейчас самые вы­сокие средние зарплаты в IT-сфере — от 150 тыс. рублей в Москве до 74 тыс. в регионах. Экономисты и юристы нахо­дятся примерно на одном уровне, при­ходя со студенческой скамьи на зарпла­ту 90–95 тыс. рублей в Москве и 53 тыс. в регионах. Также рейтинг отмечает прирост зарплат выпускникам и вос­требованность молодых специалистов в регионе обучения.

Вузовские данные в целом совпа­дают по качественным характери­стикам с данными рейтинга Superjob students: самые большие зарплаты вы­пускникам платят в Москве; миграция выпускников по регионам составляет не более 4–5%; выпускники вузов с вы­соким средним баллом ЕГЭ ценятся зна­чительно выше вне зависимости от от­расли.

Так, как рассказали «Известиям» в Университете нефти и газа имени Губ­кина, ежегодно находят работу по спе­циальности почти 85% выпускников вуза. Ежегодный прирост зарплат в не­фтегазовой сфере составляет 20–25%: если в 2014 году выпускники получали в среднем более 61 тыс. рублей, то в 2016- м их зарплаты выросли до 93,8 тыс.

Лилия Кирьянова, проректор по внешним связям Национального ис­следовательского Томского политех­нического университета, говорит, что спрос на выпускников ТПУ превыша­ет предложение в полтора раза, а ко­личество трудоустроенных выпускни­ков в последние годы стремится к 100%. Большинство выпускников определя­ются с местом работы еще во время учебы.

«Высокие показатели удается удер­жать благодаря тесному взаимодей­ствию вуза более чем с 500 компани­ями и организациями — партнерами вуза, — рассказала Лилия Кирьянова. — А также сохранившейся в ТПУ систе­ме персонального трудоустройства мо­лодых специалистов. Выпускники ТПУ востребованы не только на российском, но и на международном рынке. Это под­тверждает большое количество зая­вок, поступающих из стран ближнего и дальнего зарубежья».

Зарплаты выпускников ТПУ раз­нятся по отраслям: больше всех зара­батывают специалисты по направле­нию «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» — в сред­нем 64 833 рубля; далее идет «Ядерная энергетика и технологии» со средней зарплатой 47 985 рублей; высокие зар­платы и в направлениях «Машино­строение» — 44 982 рубля, «Химические технологии» — 41 247 рублей, «Электро- и теплоэнергетика» — 39 338 рублей и «Физико-технические науки и техно­логии» — 37 813 рублей.

Автор цитаты РАСТЕТ ВОСТРЕБО­ВАННОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТЕХ РЕГИОНАХ, ГДЕ ОНИ УЧИЛИСЬ

В Санкт-Петербургском политехни­ческом университете имени Петра Ве­ликого «Известиям» рассказали, что 80% его выпускников находят работу по спе­циальности, а средняя зарплата тех, кто устроился на работу в Северной столи­це, превышает 41 тыс. рублей.

Директор Центра развития карьеры РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Косарева говорит, что 88% выпускников вуза на­ходят работу по специальности, при­чем 38% выпускников устраиваются на работу на предприятия, где прохо­дили практику, а 4% организуют соб­ственный бизнес сразу после получе­ния диплома.

По словам заместителя директо­ра Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ Лидии Камальдиновой, сей­час до 80% институтов следит за трудо­устройством своих выпускников. «Се­годня это один из показателей оценки результатов деятельности вуза, — счи­тает она. — Мониторинг трудоустрой­ства выпускников в течение пяти лет проводит и Минобрнауки. Эффектив­ность вуза оценивается в том числе и по показателю трудоустройства вы­пускников».

По данным НИУ ВШЭ, высшее обра­зование после некоторого спада снова становится популярным — об этом сви­детельствуют постоянно увеличиваю­щийся конкурс в вузы и растущий про­ходной балл ЕГЭ. Молодежь стремится получить специальность в престижном вузе, диплом которого открывает боль­шие возможности. Правда, по мнению специалистов, под хорошим образова­нием сейчас следует понимать ориента­цию вуза на творческий рывок, откры­тия, инноватику — качества, в которых нуждается современный рынок труда.