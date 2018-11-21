Неограниченные возможности: инвалидам нашли работу в Минтруде

Правительство может скорректировать законопроект о публичной нефинансовой отчетности компаний, включив в него в качестве критерия социальной ответственности трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов. Глава правительства также поддержал идею появления сотрудников с инвалидностью в органах госвласти на всех уровнях и предложил начать такую практику с Министерства труда и социального развития.

Законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» разрабатывает Минэкономразвития. Согласно документу, публичную нефинансовую отчетность должны будут предоставлять государственные и публичные компании, унитарные предприятия и организации с годовым объемом выручки или активами от 5 млрд рублей, а также компании, ценные бумаги которых включены в котировальные листы бирж. По замыслу авторов, закон будет распространяться примерно на 500 крупнейших организаций страны.

Социальные лифты

В ходе встречи зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложил дополнить проект Минэкономразвития, включив в него в качестве одного из критериев социальной ответственности публичных компаний и госкорпораций решение вопросов трудоустройства инвалидов.

— По поводу изменения законопроекта я думаю, что это вполне можно сделать. Совершенно нормальная идея, — отреагировал Дмитрий Медведев, добавив, что люди с ограничениями по здоровью должны быть обеспечены доступом к социальным лифтам.

Председатель правительства напомнил, что с 1 января 2019 года содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью включается в перечень госуслуг. Человек с ограничениями по здоровью будет получать индивидуальную помощь в трудоустройстве, а для его работы должны будут создаваться условия.

— Необходим и свободный доступ к лифтам социальным, особенно если это касается людей молодых. Скажем прямо, мы с вами это всё время обсуждаем, работодатели их далеко не всегда ждут. Чтобы ситуацию изменить, требуются общие усилия учебных заведений, служб занятости, органов власти и общественных организаций, — отметил премьер-министр.

Согласно данным Росстата, общая численность людей с ограниченными возможностями здоровья составляет более 12 млн человек. Только 1,6 млн из них числятся в системе Пенсионного фонда и работают.

По мнению премьер-министра, люди с ограничениями по здоровью должны иметь доступ к современным рабочим местам. Поддержал Дмитрий Медведев и предложение о приеме людей с ограничениями по здоровью на госслужбу. По его словам, «это интересная идея», так как такому чиновнику будет гораздо труднее отказать человеку с инвалидностью.

— А потом — действительно такие люди, которые будут на госслужбе, вполне вероятно будут работать лучше, чем многие другие, это именно так, и подавать даже пример. Давайте посмотрим, — сказал глава правительства и тут же обратился к участвующему в совещании главе Минтруда Максиму Топилину с предложением начать такую практику с этого ведомства.

Без барьеров

С 2011 года государством реализуется программа «Доступная среда». Для инвалидов во всех сферах жизнедеятельности создаются равные и безбарьерные возможности. Еще в 2008 году Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года. Согласно ее тексту, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам. Но ратификация конвенции произошла лишь в 2012 году. По поручению президента России Владимира Путина ее действие было продлено до 2025 года.

Для создания безбарьерной среды за последние шесть лет были внесены изменения более чем в 40 федеральных и 750 региональных, а также в 2,5 тыс. административных регламентов. Оборудовано более 18 тыс. приоритетных объектов (51,3%) для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Значительное число объектов (более 50%) уже адаптированы под нужды инвалидов. Хотя это всегда сложная история, как считать и что включать. Тем не менее эта адаптация идет. В течение ближайших нескольких лет мы выделим еще более 20 млрд на продолжение работы по созданию безбарьерной среды, — сказал Дмитрий Медведев.

С 1 января 2017 года введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система — федеральный реестр инвалидов. В нем каждому человеку с ограничениями по здоровью предоставлен доступ к «личному кабинету», в котором отражается информация обо всех денежных выплатах и других мерах соцподдержки, о его индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Через «личный кабинет» можно получить государственные услуги в электронной форме, оставить отзыв о качестве их исполнения и при необходимости подать жалобу.