Инвалидам предложили работу охранников, грузчиков и пожарных

Трудоустройство инвалидов с помощью базы вакансий Роструда носит формальный характер. Около 7 тыс. размещенных там предложений для людей с ограниченными возможностями, не подходят для них, потому что предполагают хорошую физическую подготовку. Это, например, работа охранника, грузчика или пожарного. К такому выводу пришли в ОНФ по итогам мониторинга общероссийского банка вакансий «Работа в России», с которым ознакомились «Известия». В Минтруде подчеркнули, что в базе портала имеются 42 тыс. объявлений о вакансиях на 79,6 тыс. рабочих мест. При этом работодателей чаще настораживает не инвалидность соискателей, а отсутствие необходимых компетенций.

Сейчас в стране II и III группы инвалидности имеют 9,9 млн человек, отмечают в своем исследовании эксперты ОНФ. При этом из 471 тыс. объявлений, которые содержит общероссийская база «Работа в России», для данной категории граждан доступны только около 42 тыс. Как правило, инвалидам предлагают работу в сфере промышленности (35323 рабочих места), торговли (7770), образования (4657), неквалифицированного труда (4162) и консультирования (3053).

Некоторые вакансии, отмечают в ОНФ, связаны с тяжелым физическим трудом и серьезными нагрузками. Так, одно из самых популярных объявлений (встречается 1496 раз) для инвалидов – должность охранника. Одна из компаний-работодателей в требованиях указывает наличие свидетельства о шестом (самом высоком) квалификационном разряде, «физическую выносливость» и «способность работать на ногах полную смену».

Также инвалидам предлагают трудоустроиться подсобными рабочими (3231 рабочее место), грузчиками (761), укладчиками-упаковщиками (750) и даже пожарными (37).

Больше всего подобных предложений поступило из Краснодарского края (4640), а также из Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского края и Москвы (более 3 тыс.). Наименьшее количество вакансий для инвалидов предлагают в Калмыкии (23), Ненецком автономном округе (20), Ингушетии (10), Чечне (5) и Северной Осетии (4).

При этом, по закону работодатель обязан предоставить места для инвалидов (ст. 21 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ») и следить за «полнотой, достоверностью и актуальностью информации о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемый в системе «Работа в России» (закон «О занятости населения в РФ»).

В официальном перечне приоритетных профессий Минтруда (постановление N150) для людей с инвалидностью нет ни охранника, ни пожарного, ни грузчика, отметил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

- Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями с помощью базы вакансий Роструда носит формальный характер, - заявил он «Известиям». - Либо сами работодатели размещают такие вакансии, чтобы закрыть публичную отчетность о том, что выполняют законодательство РФ по квотированию рабочих мест для инвалидов. Возможно, это делает служба занятости, чтобы отчитаться по выполнению поручения президента.

Он также сообщил, что ОНФ направил обращение в Роструд и Минтруд с просьбой провести ревизию вакансий на предмет обоснованности установления метки доступности для инвалидов.

В Минтруда сообщили, что данным вопросом занимается Роструд. В свою очередь в Роструде «Известиям» ответили, что содействие трудоустройству инвалидов остается одним из приоритетных направлений деятельности органов службы занятости. Развитию электронных сервисов уделяется большое внимание, отметили в ведомстве, однако есть «ряд факторов объективного и субъективного характера, препятствующих инвалидам найти достойное место работы». По состоянию на 11 сентября 2018 года на портале "Работа в России" доступны 42 тыс. предложений на 79,6 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет квоты, уточнили в Роструде.

В ведомстве отметили, что полномочиями по проведению проверок соблюдения требований по квотированию рабочих мест наделены органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере занятости населения. В 2017 году в субъектах было проведено 3 850 проверок приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе 239 – внеплановых.

Нельзя однозначно сделать вывод о том, что некоторые вакансии в базе не подходят для инвалидов – например, если человек глухой, это не значит, что он не смог бы работать грузчиком, отметил зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Однако, проблемы с трудоустройством инвалидов есть, признал он.

- И ко мне обращаются - кому-то удается помочь, в большинстве случаев работодатели отказывают, - рассказал депутат. - Чаще не по признаку инвалидности, а из-за несоответствия уровня компетенций и образования. Или же их настораживают законодательные ограничения – смогут ли они сделать таким сотрудникам сокращенную рабочую неделю, предоставить более продолжительный отпуск и не привлекать их в сверхурочное рабочее время.

По данным Пенсионного фонда РФ, в России сейчас 3,52 млн. инвалидов трудоспособного возраста, из которых работает только 923,1 тыс. (26,2 %).