Инвалидов защитят штрафами

Минтруд предлагает ввести штрафы для должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, по вине которых инвалиды не могут вовремя получить положенные им лекарства или госуслуги. Для этого предлагается установить наказание за несвоевременное или искаженное предоставление данных о человеке в «Федеральный реестр инвалидов», который используется при предоставлении госуслуг гражданам с ограниченными возможностями. Виновным будет грозить взыскание в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях разработал Минтруд (есть у «Известий»).

В России действует государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ). Данные из него с 1 января 2018 года используются в том числе и при предоставлении государственных и муниципальных услуг, касающихся, например, обеспечения лекарствами, санаторно-курортного лечения, транспорта и льгот по оплате ЖКХ. Отсутствие достоверной информации в нем может привести к невозможности оказания услуг инвалидам, следует из сопроводительных материалов к проекту.

Минтруд предлагает дополнить КоАП новой ст. 13.19.3, согласно которой непредоставление в ФРИ необходимых данных о человеке либо передача их с задержкой или в неполном, недостоверном виде будет грозить должностному лицу штрафом в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Повторное нарушение обойдется в 20–30 тыс. рублей, следует из текста проекта. Это должно обеспечить достоверность и актуальность реестра, считают разработчики поправок.

Несмотря на то что закон «О социальной защите инвалидов в РФ» предусматривает обязательность формирования такого реестра, ответственности за нарушение этого требования сейчас нет, подчеркнули в Минтруде.

За наполнение ФРИ отвечают Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, а также федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы госвласти регионов и федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. Данные в него должны поступать в режиме реального времени.

По информации Минтруда, наполнение реестра еще не завершено, хотя ответственные лица должны были справиться с этим еще к началу 2018 года. Со ссылкой на данные ПФР министерство указывает, что на момент разработки документа в ФРИ отсутствовала информация об индивидуальных программах реабилитации инвалидов в Брянской и Саратовской областях. Кроме того, из субъектов «со значительной задержкой» поступают и сведения об установлении инвалидности. Так, в июне 2018 года зафиксированы более чем 45-дневные задержки в Пермском крае, Архангельской, Мурманской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. А в Дагестане было выявлено искажение в реестре сведений об инвалидности, на основании которых выплачивается пенсия. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект согласован с Минфином, Минэкономразвития и государственно-правовым управлением президента РФ. Также разработчиками были учтены замечания Минюста, документ поддержал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Эксперты поддерживают инициативу. Отсутствие данных о человеке в ФРИ может привести к тому, что инвалид окажется отрезанным от системы получения государственных услуг — не сможет реализовать свои права на льготы по оплате коммунальных платежей, социальное обеспечение и т.п. Водители-инвалиды не смогут останавливаться на специально отведенных местах на парковках или же их авто будут эвакуироваться, объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Отсутствие данных в ФРИ может лишить человека права на получение лекарств, медицинских изделий, путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, подчеркнул заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. Сейчас единственный способ защиты своих прав — обращение в суд с требованием признать незаконными действия госоргана о невключении информации о человеке в реестр. При этом должностные лица никакой ответственности за свои ошибки фактически не несли.

Кроме того, на основе данных ФРИ вырабатывается госполитика в отношении инвалидов, производится бюджетное планирование и осуществляется контроль над качеством оказания услуг инвалидам. Отсутствие достоверной информации в реестре может привести к тому, что лекарства будут заказываться в меньшем объеме, считает член Общественной палаты РФ, глава регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» в Республике Бурятия Галина Горбатых.

— Реестр создается, чтобы понять потребности людей с инвалидностью, — пояснила она. — Сейчас есть проблема: мы не можем сказать, сколько инвалидов-колясочников в регионе. То есть сколько колясок нужно, какая потребность в общественном транспорте, в авиа- и железнодорожных перевозках.

Несвоевременное внесение данных о людях в ФРИ тормозит создание комфортных условий для людей с инвалидностью, считает Галина Горбатых.