Домашнее обучение: онлайн-образование для взрослых выходит в тренд

Лекции Гарварда, Массачусетского технологического института, МГУ и других топовых российских и иностранных вузов можно послушать не выходя из дома. Онлайн-образование набирает обороты, о чем свидетельствуют и финансовые показатели — по прогнозам, через пару лет его доля будет достигать более 53 млрд рублей. Школы, зарекомендовавшие себя на этом рынке — в первую очередь в сфере digital, устанавливают приличный ценник, но спрос растет. Можно ли поменять специальность с помощью онлайн-курсов, какие компании сами готовят себе специалистов на расстоянии и верят ли работодатели сертификатам, читайте в материале портала iz.ru.

Стэнфорд в один клик

«Решив поступить на магистратуру в зарубежный вуз по медиаспециальности, я заранее набрал онлайн-курсов по профилю от именитых университетов. Сертификаты приложил к мотивационным письмам и удачно поступил», — рассказал собеседник портала iz.ru, отметив, что на прохождение онлайн-курсов при собеседовании обратили особое внимание.

Мода на онлайн-образование быстро нашла спрос в России. По данным исследования «Мониторинг экономики образования» ВШЭ, в 2016-м, например, 6,7 млн россиян от 25 до 64 лет чему-то да учились в разных форматах. Два года назад рынок дополнительного профессионального образования достигал более чем 105 млрд рублей. Онлайн-сегмент оценивался в 20,7 млрд рублей, по подсчетам авторов исследования, проведенного East-West Digital News. Через три года, по прогнозам, он вырастет более чем вдвое — до 53,3 млрд рублей. Показателен пример резидента IT-кластера «Сколково» — компании «Нетологии», работающей в онлайн-образовании с 2009 года: Forbes включил ее в двадцатку самых дорогих компаний Рунета.

Толчок онлайн-образованию дал международный проект Coursera, запущенный в 2012 году двумя профессорами информатики Стэнфордского университета. Число россиян, зарегистрированных на ресурсе, к 2015-му достигло 13 млн человек. Точная цифра на 2018 год неизвестна, однако в компании сообщали, что в прошлом году прирост по пользователям из РФ составил 30%.

образование Фото: Depositphotos

С Coursera сотрудничают более 150 образовательных учреждений со всего мира, в том числе Стэнфорд, Йель, а также российские ведущие вузы — ВШЭ, СПбГУ, МИФИ, МГИМО и другие. Доступ к учебным курсам, число которых давно перевалило за тысячу, часто можно получить бесплатно, дополнительной платы требует именно сертификат. По словам регионального менеджера платформы Инессы Роман-Погоржельской, российские пользователи предпочитают русскоязычные курсы от отечественных вузов. «Это может показаться контр-интуитивным, но таковы результаты нашего опроса. Например, на вопрос: «Если вам нужно будет пройти курс по программированию, вы выберете МФТИ или Стэнфорд?», большинство выбирало первый вариант», — рассказала представитель Coursera в интервью порталу «Мел».

Чаще всего пользователи Coursera прослушивают курс «Учимся как учиться» (Learnin how to learn). Самое популярное направление — компьютерные технологии, бизнес и социальные науки. На российской платформе «Универсариум» расклад иной. Больше людей приходит на гуманитарные специальности, говорит основатель системы Дмитрий Гужеля. «Технические курсы — знания с каким-то прикладным выходом, а гуманитарные — получение дополнительных знаний, которые не очень нужны в жизни, но хорошо бы ими блеснуть где-нибудь в компании», — отметил он в интервью vc.ru.

Если говорить о платных курсах, то формат онлайн, по средним оценкам, позволяет сэкономить порядка 30–40%. Те, кто отдают деньги за обучение, больше мотивированы. На «Универсариуме», например, бесплатные материалы до конца дослушивают 8–20% человек, а платные — 75%.

Для души и дела

Количество прикладных онлайн-курсов в самых разных отраслях — начиная от готовки и заканчивая конструкторской работой — зашкаливает. Специалисты предлагают обзавестись бытовым навыком, расширить кругозор, повысить квалификацию или вовсе сменить специальность. Одни из самых распространенных курсов — по творческим специальностям. «Я получила высшее образование по художественной специальности, — рассказывает Юлия в беседе с порталом iz.ru. — На курсы решила пойти, чтобы освоить новые техники — заинтересовалась акварельным скетчингом».

образование Фото: Depositphotos

Несмотря на наличие профильного образования, узнала о новых приемах, признается девушка. Для нее это скорее вклад на будущее — Юлия не исключает, что в будущем будет сама преподавать рисование, и скетчинг бы с радостью включила в программу. Для новичков, по ее мнению, курс скорее отдушина — или начало очень долгого пути к новой специальности. Ученица одной из московских дизайн-студий рассказывает, что прошла курс по леттерингу (по сути современная каллиграфия, подразумевает рисунок из букв. — Iz.ru) в качестве хобби, а в итоге иногда на этом подрабатывает — рисует плакаты для кафе.

Стоимость онлайн-курсов по скетчингу начинается в среднем от 3 тыс. рублей, может достигать и 20 тыс. рублей. Длительный курс по азам рисунка может достигать и 50 тыс. рублей — в режиме онлайн человек прослушивает лекции, выполняет домашние задания и получает рекомендации от куратора. Намного серьезнее цифры в случае с IT-направлениями — этот сектор в онлайн-образовании растет быстрее всего. Кадровики, власти и работодатели хором констатируют: специалистов дефицит. По прогнозам Института развития интернета, ситуация не изменится еще 10 лет. Для сравнения: в России 400 тыс. айтишников, в США — свыше 4,5 млн.

Взрастить айтишника

В августе обучающие материалы в открытый доступ выложила компания-разработчик компьютерных игр Epic Games. Cвои образовательные платформы запустили российские IT-игроки — «Яндекс» (одноименная «Академия», в частности, открыла набор в мастерскую программистов для школьников) и Mail.Ru (проект GeekBrains). У обоих хватает бесплатных материалов, в избытке они и на других порталах по обучению программированию — в особенность по html и css.

Сотрудников не хватает даже такому гиганту, как Google — компания в этом году запустила на Coursera бесплатный курс Google IT support certificate. Программа рассчитана и на людей без опыта — всего по ней планировалось обучить 10 тыс. человек со всего мира. За 8–10 месяцев она дает возможность осваивать основы техподдержки, системного администрирования, кибербезопасности и другие навыки.

образование Фото: Depositphotos

Собеседник портала iz.ru, уже работающий в сфере IT, рассказывает, что прохождение программы помогло ему улучшить некоторые моменты в его работе. Подобные курсы он проходит постоянно в зависимости от запросов. Принцип такой: на работе начали использовать определенный антивирус — прошел по нему урок, для вакансии требуется знание языка программирования scala — то же самое. Работодатель, если увидит подтверждение навыков, не будет вдаваться в источник полученных знаний.

В digital-направлении работает множество образовательных платформ, предлагающих курсы и для начинающих. Спектр специальность для освоения — от художника по спецэффектам до data scientist и больше. «Я прошла два курса, один был нацелен на изучение UX/UI дизайна, второй был посвящен проектированию мобильных приложений (не кодинг, а именно разработка концепции и дизайн экранов)», — рассказывает о своем опыте освоения новой специальности студентка «Нетологии» Мария. Каждый курс длился примерно четыре месяца, все занятия — в режиме онлайн.

Автор цитаты Сначала нам давали теорию и домашние задания для закрепления, в параллель с этим мы начинали работать над дипломом (на одном курсе это была коллективная работа, на другом — персональная). В обоих случаях диплом представлял собой проработанную концепцию какого-то нового продукта (приложения или сайта) со своей стратегией и дизайном.

Некоторые задания, по признанию собеседницы портала, требовали много времени для выполнения. Сложнее всего под конец обучения, когда нужно закрыть все «хвосты». Работает ли программа обучения без живого присутствия? «Возможно, людям, которые не умеют организовывать себя, нужен кто-то, кто будет их пинать живьем и стоять над душой, — говорит Мария. — Мне же отлично подошли онлайн-курсы, потому что всегда можно было задать вопрос преподавателю или куратору курса онлайн, а не ждать личной встречи, все правки преподаватели могли оперативно вносить опять же онлайн».

Собеседница утверждает, что курсы действительно дают возможность сменить специальность — на выходе человек имеет небольшой, но обязательный запас теоретических знаний плюс небольшой готовый проект, который по сути является портфолио.

Верной дорогой

По словам основателя «Универсариума», один из слушателей курса по геймдизайну от компании Wargaming устроился на работу еще до окончания обучения. Такая ситуация возможна в этой сфере, полагает гендиректор консалтинговой компании «Талент Кью Про» Елена Кадырова. «Когда важно понять потенциал человека, проверить его компетенции, основные вопросы, часто связано именно с тем, чему человек учится, какие у него планы на дальнейшее развитие», — отметила специалист в беседе с iz.ru. Cреди IT-специалистов норма включать в резюме различные курсы типа Coursera — и это котируется. Та же ситуация в среде коучинга.

образование Фото: Depositphotos

«В остальных сферах очень мало людей ссылаются на онлайн-образование, в основном — на очные программы семинаров повышения квалификации», — говорит Кадырова. Средний бизнес, например, всё еще предпочитает очное обучение, хотя регионы в силу удаленности начинают активно пользоваться возможностями онлайн-образования.

«Классическое образование уходит в прошлое, теряет актуальность. В текущем мире знания быстро устаревают», — считает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. В контексте глобализации популярность набирают короткие курсы: «В некоторых отраслях (например, проектном управлении) они более эффективны — переквалифицироваться можно достаточно быстро». По словам Лоиковой, продвинутые работодатели обращают внимание на дополнительное образование соискателей и ценят тех, кто старается соответствовать быстро меняющимся запросам рынка.

Не попасться

Работодатель обратит внимание и на выбранную платформу для обучения. С развитием онлайн-образования их число так быстро выросло, что выявить недобросовестные стало сложно. В онлайн-курсах, как, впрочем, и в обычном обучении имеет значение наличие у организации лицензии — другими словами, выдаются ли документы гособразца, подчеркивает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

образование Фото: Depositphotos

«Но даже если такая лицензия есть, большинство сертификатов особого значения не имеют, в отличие от, например, дополнительного образования в вузах или переквалификации на базе высшего образования», — признает юрист в беседе с порталом iz.ru. Сертификаты онлайн-платформ — это условное подтверждение достаточного уровня навыков. По словам Фролова, лучший и по сути единственный способ проверить платформу — обратить внимание на успешные кейсы. «Есть ли люди, которые реально нашли работу после этих курсов. Запрашивать же другие документы, как правило, бессмысленно, так как это не показатель — лучше обратить внимание на отзывы», — добавляет эксперт.

С его мнением согласен управляющий партнер консалтинговой компании Evolution Management Евгений Фролов. Он советует при выборе курса запрашивать у организаторов «список из нескольких десятков клиентов, которые прошли эти курсы и оставили отзывы с возможностью с ними связаться, задать вопрос». «Я знаю достаточно известные онлайн-школы, которые используют инструменты пиара и выглядят так, как будто у них сотни успешных проектов, а на самом деле там даже десяти не наберется. И если вникать в них, то, как они зарабатывают, окажется, что зарабатывают они всегда на новых людях», — объясняет собеседник портала, отмечая, что так обманывать слушателей можно по несколько лет.