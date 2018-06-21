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Врачи обошли юристов

Россияне назвали самые главные школьные предметы и наиболее предпочтительные для детей профессии
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Самыми важными школьными предметами россияне считают историю и русский язык, показал опрос «Левада-центра», с итогами которого ознакомились «Известия». При этом своих детей граждане хотели бы видеть врачами, юристами, экономистами или военными. Эксперты отмечают, что родители стремятся воспитать детей патриотами и поэтому выделяют предметы, позволяющие приобщиться к культуре и традициям страны, а из профессий выбирают не только современные и хорошо оплачиваемые, но и социально одобряемые.

Особое внимание в школах необходимо уделить преподаванию истории, заявили 49% опрошенных в ходе исследования «Левада-центра». Еще 43% граждан считают приоритетным преподавание русского языка, а 37% — математики.

Аналогичные замеры социологи проводили в 1992 году, и тогда респонденты называли наиболее важными предметами трудовое воспитание (30%), компьютерную грамотность (28%), ведение домашнего хозяйства (28%), родной язык и литературу (28%).

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На фоне усиления внимания к русскому языку интерес к изучению иностранных языков в школе остался почти на том же уровне, что и 25 лет назад, показал опрос. В 1992 году об их значимости говорили 21%, сейчас — 27%.

В списке профессий, которые россияне называют желательными для своих детей, в 2018 году лидируют врачи — такой вариант выбрали 20% опрошенных. С небольшим отрывом идут юристы, экономисты, предприниматели, программисты и военные — каждую из этих профессий назвали по 15% респондентов. Меньше всего граждан РФ хотели бы видеть своего ребенка священником, социологом, маркетологом, политологом или рекламщиком (по 1%). Непопулярными оказались также фермерская (2%) и учительская (3%) деятельности.

Тренд на изучение истории и русского языка — результат государственной политики по формированию единого подхода к пониманию истории страны, заявила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия, комментируя результаты опроса. Она напомнила, что в последние годы государство активно продвигает и поддерживает научно-популярные мероприятия, связанные с историей России, в том числе тематические выставки и фильмы.

По словам социолога, усиление интереса к этим предметам также связано и с укреплением общественной поддержки представления об «особом российском пути». Оно требует исторического обоснования, и именно школа превращает те или иные представления об истории и событиях в жизни страны «в массовое знание», считает Карина Пипия.

Изучение русского языка и истории воспринимается как средство воспитания патриотизма, необходимое условие идентичности и приобщения к великой культуре и традициям, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Патриотизм в моде, и родители считают, что их ребенок должен расти патриотом. Выбор же профессий для детей — это не только романтизм, но и практицизм. Поэтому социально одобряемые профессии соседствуют с теми, которые считаются современными, востребованными и хорошо оплачиваемыми. Что касается военных профессий, то интерес к ним связан с повышением престижа военной службы, — полагает он.

Упор на базовые для гармоничного развития индивида и общества предметы говорит о том, что общество обеспокоено состоянием этих направлений в системе образования, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Но это не означает, что с данными предметами «всё плохо» — просто появился запрос на корректировку подходов к их изучению, отметил эксперт.

По его словам, специальности, которые респонденты выбрали в качестве наиболее желательных и перспективных, укладываются в существующие тренды развития России — как и во всем мире, они меняются в сторону формирования информационной экономики и экономики человека.

Опрос проводился с 24 по 30 мая 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.

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