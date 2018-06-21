ФАС запретила перечислять специальности врачей в рекламе медвузов

Использовать образы врачей в рекламе медицинских вузов нельзя, указано в разъяснениях ФАС, направленных в территориальные органы службы. Это касается не только изображений и видео, но даже текста вплоть до указания специальностей, по которым готовят студентов в учебном заведении. Эксперты указывают, что такая трактовка положений закона «О рекламе» не позволяет вузам не только хвалить свои услуги, но и просто информировать о них.

Разъяснения по поводу рекламы медицинских вузов, подписанные замглавы ФАС Андреем Кашеваровым, служба направила в свои территориальные органы. В документе, с которым ознакомились «Известия», антимонопольное ведомство ссылается на ст. 5 закона «О рекламе», которая запрещает использование образов медицинских и фармацевтических работников в продвижении товаров и услуг.

Норма предусматривает исключения: изображения людей в белых халатах разрешается размещать на рекламе медуслуг и средств личной гигиены. В законе есть еще одна оговорка: запрет не действует, если потребителями рекламы являются исключительно медики и фармацевты, то есть если она распространяется в специализированных СМИ или на медицинских мероприятиях.

Образовательные услуги не подпадают под оговоренные в законе исключения, сделал выводы замглавы ФАС. Если объект пиара — учеба в вузе, использование образов медработников допустимо «исключительно в случае, если реклама распространяется в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий или в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников», сказано в документе.

Иными словами, на билбордах, в рекламных материалах неспециализированных изданий, в рекламных роликах на ТВ и так далее не должно быть людей, которых можно идентифицировать как врачей. Это требование касается не только картинки и видеоряда, но и звуковых и текстовых образов. У потребителя не должно создаваться впечатления, что в сюжете участвует врач. Использованием образа медика в текстовом виде считается, к примеру, указание в тексте рекламы наименования специальности (стоматолог, отоларинголог, хирург) и даже просто профессиональной принадлежности (врач, доктор, фармацевт, аптекарь и т.п.), сказано в письме за подписью Андрея Кашеварова.

В пресс-службе ФАС России «Известиям» сообщили, что не располагают данными о том, насколько часто образы врачей используются в рекламе в нарушение нормы закона.

В своей трактовке норм закона ФАС не учитывает разницу между рекламой и информационным сообщением, полагает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Речь идет о тех случаях, когда вуз просто информирует общественность через СМИ о том, что в нем готовят врачей, и не рассказывает о своем «лучшем и эксклюзивном образовании».

— Если учебное заведение учит токарей, оно, естественно, показывает токарей. А если оно учит врачей, то кого оно должно показывать? Котят? Или тех же самых токарей? — отметила эксперт. — Другого способа подать информацию, кроме как опубликовать объявление, у нас нет. Следует различать сообщение, которое содержит информацию, от того, которое стимулирует что-то купить.

Медицинские учебные заведения в рекламе, по большому счету, не нуждаются, полагает председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова. По ее словам, в серьезных университетах и так достаточно большой поток абитуриентов. Вместе с тем периодически открываются учебные центры, предлагающие образовательные услуги сомнительного качества, и за ними, в том числе за их рекламой, контролирующие органы должны следить особенно бдительно.

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова и Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов не смогли оперативно предоставить комментарии о том, какова их позиция по поводу трактовки положения закона антимонопольной службой.

Ранее российские фармацевтические объединения разработали рекомендации по рекламе лекарств. Эти правила бизнес планирует исполнять добровольно. В частности, будет запрещено использовать образы не только реальных врачей, но и сказочных, например доктора Айболита.